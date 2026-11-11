В США сделали новый прогноз по нефти

Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,2% - до $97,44 за баррель с $96,32 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Там также отметили, что в октябре цены на нефть выросли третий месяц подряд, что было обусловлено сокращением мировых запасов, нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченными возможностями морских перевозок и ростом транспортных расходов - все это привело к сужению предложения.

"В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около $100 за баррель", - добавили в Минэнерго США. По прогнозу министерства, в 2027 году цена Brent составит в среднем $85,78 за баррель.