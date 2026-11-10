https://news.day.az/world/1873483.html Иран выдвинул США семь условий Иран попросил американскую сторону дать четкий ответ на выдвинутые им условия, однако до сих пор не получил его. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи.
Иран выдвинул США семь условий
Иран попросил американскую сторону дать четкий ответ на выдвинутые им условия, однако до сих пор не получил его.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи.
По его словам, Тегеран выдвинул "свои семь условий", и со стороны США "первоначальный ответ был недостаточен". "Мы попросили американцев дать четкий и ясный ответ на наши условия, но они до сих пор этого не сделали. Возможно, они дадут этот ответ в будущем", - сказал Резаи.
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