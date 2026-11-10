https://news.day.az/world/1873480.html

Пашинян встретился с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мелания Арутюнян. Отметим, что встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже. Завтра армянский премьер посетит Турцию.