https://news.day.az/world/1873480.html Пашинян встретился с Макроном Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мелания Арутюнян. Отметим, что встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже. Завтра армянский премьер посетит Турцию.
Пашинян встретился с Макроном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мелания Арутюнян.
Отметим, что встреча состоялась в Елисейском дворце в Париже.
Завтра армянский премьер посетит Турцию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре