Неожиданная находка в Windows

В операционной системе (ОС) Windows может быть две разные "Корзины" для удаленных файлов. Об этом сообщает издание Computerworld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала объяснили, что одна "Корзина" находится на компьютере, другая принадлежит облачному хранилищу OneDrive. Из-за этого удаленный документ может отсутствовать в привычной "Корзине" Windows, хотя его еще можно восстановить. Авторы отметили, что с этим могут быть связаны сложности в работе с ОС, когда пользователь ищет удаленный документ в локальной "Корзине", а тот находится в облачной.

Специалисты пояснили, что место хранения зависит от того, где и как удалили файл. Если он лежал в обычной папке на компьютере и не синхронизировался с OneDrive, искать его нужно в системной "Корзине". Файл, удаленный через сайт OneDrive, попадает в облачную "Корзину".

В материале говорится, что может быть еще и третий вариант: загруженный на компьютер файл синхронизировался с OneDrive, а пользователь удалил его через "Проводник". Тогда он может оказаться в обеих "Корзинах". При этом файлы, доступные только через интернет, в локальной "Корзине" не появляются, уточнили в Microsoft.

В заключение журналисты рассказали, что для личных учетных записей OneDrive удаленные файлы обычно хранятся в облачной "Корзине" до 30 дней.