Азербайджан - ключевой узел Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В Анталье, на полях конференции COP31, подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики". Документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова. Это соглашение закладывает основу новой архитектуры энергетических связей между Каспием и Юго-Восточной Европой.

Тут стоит отметить, что последние два десятилетия энергетическая география Евразии строилась вокруг трубопроводов. Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, TANAP и TAP превратили Азербайджан в одного из ключевых поставщиков энергоресурсов для Европы. Но мир переходит к электрификации и низкоуглеродной экономике, поэтому следующий этап связан уже не только с нефтью и газом, но и с электроэнергией, произведенной из возобновляемых источников.

Коридор "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" продолжает эту логику. Он предусматривает сотрудничество в сфере передачи и поставок чистой электроэнергии, определение условий для ее безопасной и бесперебойной передачи, а также развитие волоконно-оптической связи в рамках проекта. Последний пункт не случаен. Современная энергосистема невозможна без быстрого обмена данными: балансировка сетей, управление нагрузкой и защита от аварий требуют надежной цифровой инфраструктуры.

Самое главное достоинство данного проекта состоит в том, что он выгоден всем странам, подписавшим соглашение. Азербайджан получает выход на рынки, которые нуждаются в чистой электроэнергии и готовы за нее платить. У нашей страны большой потенциал солнечной и ветровой генерации, особенно в Карабахе, Восточном Зангезуре и на Каспийском шельфе. Но производить энергию недостаточно, нужен маршрут доставки. Соглашение с тремя транзитными и потребляющими странами решает именно эту задачу. Баку превращается из экспортера углеводородов в межрегиональный электроэнергетический узел, то есть в центр, через который проходят и где сходятся энергетические потоки.

Турция же с ее растущим спросом на электроэнергию заинтересована в стабильных и недорогих поставках. Она уже является крупнейшим энергетическим хабом региона, а через ее территорию проходят ключевые трубопроводы. Электрические связи усилят эту роль и обеспечат дополнительные транзитные доходы.

В свою очередь, Грузия выступает связующим звеном между Каспийским и Черным морями. Ее территория исторически была мостом для азербайджанских энергоресурсов, и новое соглашение закрепляет эту функцию в электроэнергетике. Для Тбилиси это инвестиции в сетевую инфраструктуру, транзитные доходы и повышение собственной энергетической безопасности.

А Болгария, член Европейского союза, получает доступ к дополнительным источникам чистой энергии и возможность диверсифицировать поставки. Для страны, остро переживавшей зависимость от одного поставщика, это стратегический вопрос. Болгария может стать воротами, через которые зеленая электроэнергия Азербайджана выйдет на европейский рынок.

Еще одна ценность соглашения заключается в диверсификации маршрутов. Чем больше независимых путей передачи энергии, тем меньше уязвимость каждого участника перед сбоями, политическим давлением и внешними шоками. Для Европы, которая после 2022 года пересматривает энергетическую политику, партнер с устойчивой репутацией и инфраструктурой, уже доказавшей свою надежность, имеет особую ценность. При этом очевидно, что для стран региона общий проект означает взаимозависимость, которая становится гарантией стабильности: когда у всех есть общий интерес в бесперебойной работе коридора, он становится мощным фактором мира.

Подписание соглашения в Анталье, на турецкой земле, воспринимается и как символ. Это еще одно доказательство нерушимости азербайджано-турецких отношений, о которых буквально на днях в освобожденной и стремительно восстанавливающейся Шуше говорили президенты наших государств Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Формула "одна нация, два государства" наполняется конкретным содержанием: общими трубопроводами, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, совместными заводами и теперь общими линиями электропередачи.

Об экономической глубине этого союза говорят и инвестиции. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует направить около 120 млн долларов (примерно 6 млрд турецких лир) на строительство новой установки по производству авиационного керосина на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Турции. После этого совокупный объем инвестиций SOCAR в турецкую экономику вырастет до 20 млрд долларов.

Завод STAR, расположенный на побережье Эгейского моря, давно стал одним из символов азербайджано-турецкого партнерства. Производство авиатоплива на нем снизит зависимость Турции от импорта этой продукции и усилит позиции обеих стран на рынке нефтепродуктов. Это также пример того, как капитал, заработанный на каспийских углеводородах, работает на общую экономику, создает рабочие места и добавленную стоимость.

Также напомню, что 15 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в онлайн-формате дали официальный старт работе Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря. Кабель общей протяженностью около 380 километров проложен между Актау и азербайджанским Сумгайытом, а его пропускная способность превышает 400 терабит в секунду. Это первая в истории подводная волоконно-оптическая линия в Каспийском море. Проект реализуют в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь" казахстанский "Казахтелеком" и "AzerTelecom Int.".

Новый маршрут позволит передавать данные из Китая и Центральной Азии через Казахстан, Азербайджан и Грузию, а затем через Черное море или Турцию в Европу. Для региона это означает не только повышение скорости и надежности связи. Проект создает условия для привлечения инвестиций, строительства центров обработки данных и развития облачных технологий и искусственного интеллекта. Токаев назвал инициативу "Средним коридором" в цифровом исполнении, подчеркнув, что речь идет о принципиально новом формате сотрудничества, соответствующем эпохе цифровизации. Алиев, в свою очередь, отметил, что линией смогут пользоваться государства Центральной Азии и Южного Кавказа.

Обе инициативы, энергетическая и цифровая, взаимно усиливают друг друга. Казахстан, Азербайджан и Узбекистан уже подписали соглашение о создании Каспийского зеленого энергетического коридора, который должен объединить их энергосистемы и обеспечить дальнейшее соединение с Европой через Черное море. Если объединить эти проекты, вырисовывается единая транскаспийская магистраль, по которой от Центральной Азии до Балкан будут передаваться данные, электроэнергия и перевозиться грузы.

О чем все это говорит? О том, что Азербайджан последовательно проводит многовекторную экономическую политику: развивает партнерство с Турцией и Грузией, выходит на рынок Евросоюза через Болгарию, выстраивает связи с Центральной Азией и Китаем. Наша страна строит энергетические, цифровые и транспортные мосты, не противопоставляя одни направления другим. Именно такая гибкость и умение быть полезным самым разным партнерам превращают Азербайджан в ключевой узел Евразии.