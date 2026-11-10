Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США

Два пассажирских самолета чудом избежали столкновения в небе над США после одной ошибки пилота. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что лайнеры Air France и American Airlines одновременно взлетели с разных полос аэропорта Лос-Анджелеса 7 ноября. При наборе высоты пилоты Air France свернули не в ту сторону и опасно приблизились ко второму борту, создав угрозу катастрофы. Диспетчеры быстро заметили происходящее и немедленно дали соответствующие указания экипажам обоих самолетов.

После того, как угроза была устранена, диспетчеры запросили объяснений у пилотов Air France, однако так и не получили ответ. Ведется разбирательство.