19 участников полумарафона попали в больницу с загадочными симптомами

19 участников полумарафона в Санта-Барбаре, США, попали в больницу после завершения дистанции. Об этом сообщает BroBible, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в воскресенье утром, 8 ноября, 19 бегунов обратились в отделения неотложной помощи с одинаковыми симптомами неопределенного происхождения. Врачи пытаются понять, связано ли это с жарой или другими факторами. Организатор забега Дэвид Монико отметил, что в этом году на трассу вышло больше участников, чем обычно, а погода была теплее, чем в прошлые годы. "В социальных сетях много чего говорят, поэтому полиция проводит проверку", - сказал он.

Правоохранители Санта-Барбары уже начали проверку по факту произошедшего. В социальных сетях распространяются слухи о том, что вода на одном из пунктов питания была чем-то отравлена, однако подтверждений этому пока нет. Всего на трассе было организовано восемь пунктов с водой, электролитами и гелями. Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном отравлении, связаться с ними. Температура воздуха в день забега достигала 80 градусов по Фаренгейту (около 27 градусов Цельсия).