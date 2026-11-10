В Ормузском проливе подорвался еще один танкер - ВИДЕО

Третий за вторник танкер подорвался на морской мине, проходя по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном [Ираном] маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ВМС.

По данным КСИР, танкер горит в восточной части пролива, дымом затянуто небо над этой водной артерией. Как утверждают иранские военные, после уничтожения американских радиолокационных систем и береговых средств навигации на юге пролива танкеры с многократно возросшим риском пытаются пройти по незаконным маршрутам и подрываются на минах.