Макрон хочет запретить детям ИИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности запрета использования моделей искусственного интеллекта (ИИ), представляющих опасность для несовершеннолетних.

Как передает Day.Az, об этом Макрон сказал в интервью газете Les Echos.

"Если определённые формы использования искусственного интеллекта создают риски для детей, они должны быть запрещены", - подчеркнул Президент Франции.

Макрон отметил важность участия научного сообщества в изучении влияния ИИ на детей. По его словам, специалисты должны определить, какие виды взаимодействия с искусственным интеллектом опасны для несовершеннолетних.

Французский лидер сравнил недостаточное регулирование сферы ИИ с "Диким Западом". Он отметил, что при необходимости ограничения могут быть расширены вплоть до полного запрета вредоносных моделей.

"Мы совместно с правительствами и компаниями разрабатываем первую хартию, закрепляющую принцип предварительного аудита и сертификации", - заявил Макрон.

По словам Президента, документ, направленный на регулирование использования ИИ детьми, представят на Парижском форуме мира 10-11 ноября.

Французские власти намерены добиться реализации инициативы на европейском уровне, а также присоединения к ней США, Канады и других стран.

Отметим, что ранее Макрон также поддерживал введение ограничений на использование социальных сетей несовершеннолетними.