https://news.day.az/azerinews/1873493.html Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO Noyabr ayı olsa da, bazarda hələ də yaş qoz satılır. Amma, yaş qozun əsl mövsümü sentyabr ayında olur. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, satıcılar deyir ki, bazarda təzə qoz adıyla yaş məhsul satılır. Hansıki həmin məhsul suda saxlanır və xarici maldır. Alıcılar bazardan 5,6 manata yaş qoz aldıqların bildirdilər.
Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO
Noyabr ayı olsa da, bazarda hələ də yaş qoz satılır. Amma, yaş qozun əsl mövsümü sentyabr ayında olur.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən bildirir ki, satıcılar deyir ki, bazarda təzə qoz adıyla yaş məhsul satılır. Hansıki həmin məhsul suda saxlanır və xarici maldır.
Alıcılar bazardan 5,6 manata yaş qoz aldıqların bildirdilər. Ancaq onun hansısın təzə, hansının isə suda saxlanmış qoz olduğunu seçməkdə çətinlik çəkdiklərini dedilər.
Yaxınlaşdığımız alıcılar bazarda satılan yaş qozu şirkət qozu, yaxud texniki qoz adlandırdılar. Onların təzə qozla fərqini isə belə izah etdilər.
Daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.
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