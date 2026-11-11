https://news.day.az/azerinews/1873490.html Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO Xəzər dənizində naməlum varlıq görünüb. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO
Xəzər dənizində naməlum varlıq görünüb.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
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