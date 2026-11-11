https://news.day.az/azerinews/1873490.html Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO Xəzər dənizində naməlum varlıq görünüb. Day.Az  xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 00:24 (UTC +04:00) 407
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü

Xəzər dənizində naməlum varlıq görünüb.

Day.Az  xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

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