Сотрудничество Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии откроет новые возможности - Квривишвили

Подписанный между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Болгарией документ о сотрудничестве в сфере чистой энергетики является важным региональным соглашением. Это четырехстороннее сотрудничество откроет новые возможности для энергетического сектора региона и увеличит экспортный потенциал.

Как передает Day.Az, об этом заявила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, Грузия, Азербайджан, Турция и Болгария договорились объединить усилия для дальнейшего развития существующих наземных линий электропередачи, соединяющих эти страны.

"Это позволит более эффективно экспортировать электроэнергию, производимую в наших странах, в государства - члены Европейского союза, а также увеличить пропускную способность линий электропередачи. Это очень важная инициатива", - добавила министр.

Мариам Квривишвили подчеркнула, что развитие энергетического сектора имеет особое значение для Грузии, которая всегда тесно сотрудничала в этой сфере с соседними странами и партнерами.

Отметим, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергетики между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики" было подписано сегодня в Анталье в рамках конференции COP31.