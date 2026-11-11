https://news.day.az/unusual/1873406.html Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ Ученые из Университета Осаки совместно с учеными из США создали прибор, который с помощью электрического тока распознает отдельные молекулы аминокислот и определяет их тип. В будущем разработка может помочь искать признаки жизни на других планетах и спутниках.

Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ

Это интересно, 11 ноября 2026 03:45 (UTC +04:00) 392
Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ

Ученые из Университета Осаки совместно с учеными из США создали прибор, который с помощью электрического тока распознает отдельные молекулы аминокислот и определяет их тип. В будущем разработка может помочь искать признаки жизни на других планетах и спутниках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аминокислоты - это вещества, из которых состоят белки, необходимые для жизни. Они бывают двух типов, похожих друг на друга как правая и левая перчатки: отличаются только зеркальным расположением частей молекулы. На Земле живые организмы используют преимущественно один из этих типов. В неживой природе оба обычно встречаются в равных количествах. Поэтому заметное преобладание одного типа может стать возможной подсказкой в поиске внеземной жизни.

Новый прибор определяет, к какому типу относится молекула, по изменению электрического тока. Для этого ученые использовали тонкую золотую проволоку с крошечным зазором между концами. Когда через него проходит молекула, ток на мгновение меняется. Эти изменения фиксирует компьютерная программа, обученная с помощью искусственного интеллекта.

Исследователи проверили прибор на 19 видах аминокислот. В среднем он правильно определял тип молекулы в 88% случаев.

Затем ученые испытали разработку на настоящих образцах: фрагменте метеорита Мурчисон и почве из пустыни Атакама в Чили, условия которой отчасти напоминают марсианские. Прибор смог определить некоторые особенности состава, однако отдельные результаты отличались от показаний стандартного лабораторного оборудования.

Авторы подчеркивают, что преобладание одного типа аминокислот само по себе еще не доказывает существование жизни. Для такого вывода необходимо изучить и другие свойства вещества.

Пока прибор существует только в виде лабораторного образца. Ученые надеются в будущем уменьшить его размеры и приспособить для космических исследований. Такая технология могла бы помочь анализировать грунт и другие вещества непосредственно на Марсе, астероидах или ледяных спутниках планет.

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