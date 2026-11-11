В домашней технике нашли скрытые платные функции

В уже приобретенной домашней технике могут быть скрытые функции, доступные при отдельной оплате. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты привели пример принтер с подпиской на чернила. После ее отмены картриджи, полученные по программе, перестают работать. Сам принтер можно использовать дальше, но для этого придется купить обычные картриджи.

Также у одного из рассмотренных роутеров базовый родительский контроль оказался бесплатен. Но чтобы получать подробную статистику использования приложений и гибко настраивать время доступа детей в интернет, нужно оформить платный тариф. Кроме того, у некоторых камер видеонаблюдения без подписки владелец может видеть изображение в реальном времени, но не может сохранить и позже просмотреть запись.

Авторы также рассказали о системе регулировки температуры кровати. После отмены подписки она сохраняет ручное управление, но перестает автоматически менять температуру и работать по расписанию. У умной детской колыбели за регулярную плату открывается часть настроек движения.

В заключение специалисты BGR рекомендовали перед покупкой техники проверить не только ее цену, но и условия подписки: какие функции доступны бесплатно и что перестанет работать после отмены платежей.