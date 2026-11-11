Трамп может нарушить девятилетнюю традицию Белого дома

Консервативный теле- и радиоведущий Бен Фергюсон может быть назначен пресс-секретарем Белого дома. \

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Его имя упоминалось многими в разговорах с президентом", - приводит телеканал слова собеседника.

По сведениям Fox News, американский лидер Дональд Трамп также рассматривает кандидатуру консервативного обозревателя CNN Скотта Дженнингса, работавшего в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего. Среди других претендентов директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун, глава вашингтонского бюро портала Breitbart News Мэтью Бойл и бывший пресс-секретарь Буша-младшего Ари Флейшер.

Как отмечает телеканал, последние семь пресс-секретарей Белого дома были женщинами. Последним мужчиной, занимавшим эту должность был Шон Спайсер, который находился на этом посту в начале первого президентского срока Трампа - с января по июнь 2017 года.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с 16 октября, когда Трамп фактически рекомендовал Кейти Зэкэрайа уйти в отставку. Она продержалась на посту всего пять дней, побив антирекорд, установленный в 2017 году бывшим директором по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.