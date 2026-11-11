В Британии задержали американского шпиона

Полиция Великобритании задержала военнослужащего США по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности из-за предполагаемого шпионажа в пользу России.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Задержание было произведено в рамках расследования контртеррористического подразделения британской полиции совместно со службой контрразведки МИ-5, контрразведывательным подразделением Минобороны, властями, ВС и ФБР США.

"41-летний мужчина был задержан во вторник, 10 ноября, в районе города Глостер. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года. В рамках расследования сотрудники полиции проводят обыски по двум адресам в графстве Глостершир. Страна, с которой связаны подозрения, - Россия", - сообщили в Скотленд-Ярде.

Директор ФБР Кэш Пател добавил, что "задержание связано с подозрениями в шпионаже", и признал, что это "вызывает крайнюю обеспокоенность как США, так и их союзников".

Задержанный, имя которого не называется, находится под стражей в одном из полицейских участков Лондона. Как подчеркивает Скотленд-Ярд, расследование, которое ведут сотрудники контртеррористического подразделения столичной полиции, не связано с другими проводимыми ею расследованиями.