День хорош для денежных вложений - гороскоп на 11 ноября

Сегодняшний гороскоп не склоняет к легкомысленности и способен наделить вас недюжинным упорством. Возможно, у вас будет стимул браться далеко не за все дела, однако то, за что вы все-таки возьметесь, будет для вас действительно важным. Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели. Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам - сегодня они способны дать немало ценных советов. Кроме того, день хорош для денежных вложений и осторожных инвестиций, но не подходит для покупок и трат - начав тратить, сегодня вам будет трудно остановиться, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня мнение Овна будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к нему: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Овен сегодня отлично справится с ролью эксперта и консультанта. Его опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Овна охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, его авторитет.

Телец

Сегодня для Тельца настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Тельцу навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Тельцу для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Близнецы

Дела, за которые Близнецы возьмутся сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Близнецов немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ними какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Близнецы просчитали последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Рак

Сегодня Раку следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Рак попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Рака, как здоровое отношение к критике.

Лев

Сегодня Лев будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Льва придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Льву направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для всех сторон. Ну, или сосредоточиться на собственных делах, тем более, что они обещают продвигаться хорошо.

Дева

Сегодня перед Девой будет стоять непростая задача: ей захочется сосредоточиться на своих личных делах, и чтобы окружающие не мешали этому, ей придется весь день изображать кипучую деятельность. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Деве хороший объект для поручений, и если Дева не отгородится от них грудой собственных дел, ей просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Девы сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно.

Весы

Сегодня Весы могут неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: они будут незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный им результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Весам будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Весам. Для их же блага, конечно.

Скорпион

Сегодня в любых делах Скорпион будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Стрелец будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Стрельцу быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Стрелец добьется большего, чем если бы действовал напролом.

Козерог

Сегодня Козерога ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Козерога сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Козерогу расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Козерогу сил и энергии на весь следующий день. А главное - не вступайте в споры! Сегодня ваш ключ к успеху - это гибкость и дипломатичность.

Водолей

Сегодня Водолей имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Водолей продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

Рыбы

Сегодня в течение дня Рыб может ожидать непростой разговор с людьми, от которых они зависят. Возможно, их вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Рыб далеко идущие последствия, и им надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Рыбам удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!