Перечислены неочевидные ранние признаки одного коварного вида рака

Врачи Организации по борьбе с раком поджелудочной железы (PanCAN) и Американского онкологического общества (ACS) перечислили неочевидные ранние признаки рака поджелудочной железы. Специалистов цитирует Men's Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Медики рассказали, что о раке поджелудочной железы могут говорить несварение и непроходящая боль в спине или животе - они возникают из-за того, что опухоли сдавливают близлежащие нервы или органы, объясняют эксперты PanCAN. Онкологи добавили, что рак поджелудочной железы может вызвать внезапное появление диабета у людей в возрасте старше 50 лет.

В ACS в число неочевидных признаков этого онкологического заболевания включили кожный зуд, пожелтение глаз, темную мочу и светлый или жирный стул. Кроме того, при раке поджелудочной железы могут возникать необъяснимая потеря веса и тромбы в крупных венах, часто в ногах.