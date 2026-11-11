https://news.day.az/world/1873501.html Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью Демократическая партия злоупотребляет своей властью и пытается использовать США в качестве оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 10 ноября американский президент Дональд Трамп. "Попытка демократов инициировать импичмент военного министра Пита Хегсета закончилась полным провалом!

Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью

В мире, 11 ноября 2026 08:20 (UTC +04:00) 421
Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью

Демократическая партия злоупотребляет своей властью и пытается использовать США в качестве оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 10 ноября американский президент Дональд Трамп.

"Попытка демократов инициировать импичмент военного министра Пита Хегсета закончилась полным провалом! Все республиканцы, за исключением настоящего неудачника Томаса Мэсси, проголосовали в поддержку Пита. И снова победы в Венесуэле и Иране, лучшие показатели призыва в истории вооруженных сил (огромные списки ожидающих призыва!) и дух, какого редко видели раньше, привели к оправданию великого американского патриота. Демократы продолжают использовать США в качестве оружия и злоупотреблять своей властью. Их нужно остановить!" - написал глава государства в Truth Social.

10 ноября Палата представителей Конгресса США проголосовала за направление резолюции, предусматривающую начало процедуры импичмента главы Пентагона, в профильный комитет, где большинство у однопартийцев Трампа. Это означает, что инициатива фактически заблокирована. Республиканцы в комитете не позволят одобрить документ до окончания нынешнего созыва Конгресса.

9 ноября конгрессмен Мэсси внес на рассмотрение коллег инициативу, предусматривающую начало процедуры импичмента в отношении главы Пентагона. Сам Хегсет на пресс-конференции назвал фарсом попытку законодателей добиться его отставки.

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