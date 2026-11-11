МТК Север-Юг: процесс пошел - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Высший совет национальной безопасности Ирана наконец одобрил соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара. Это долгожданное событие позволит ускорить реализацию стратегического проекта. Об этом сообщил журналистам заместитель министра дорог и городского развития страны Хушанг Базванд.

В интервью агентству Tasnim Базванд пояснил, что соглашение требовало утверждения либо парламентом Ирана, либо Высшим советом национальной безопасности.

Отметим, что в России документ был ратифицирован Государственной думой, и от Тегерана ждали такого же шага в парламенте. Процесс затягивался, но благодаря наличию альтернативного механизма утверждения Высший совет национальной безопасности наконец поставил точку в бумажно-договорной волоките.

Теперь, как отметил иранский замминистра, реализация проекта должна ускориться. Несколько дней назад российской компании были переданы оставшиеся земельные участки протяженностью 37 километров вдоль трассы будущей железной дороги. Теперь подрядчику для проведения необходимых исследований и полевых изысканий доступен весь маршрут протяженностью 162 километра.

Накануне стало известно, что в Тегеране Россия и Иран подписали пакет документов по проекту Решт-Астара. Вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил журналистам, что российская структура "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для проведения опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту.

Никитин подтвердил, что все участки уже переданы российской стороне. Это, по его словам, позволит продолжить проведение опережающих инженерных изысканий и продлить сроки необходимых работ. В текущем году российские специалисты построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка. Подписание документов открывает новые возможности для подготовки проекта, однако само строительство железной дороги пока не началось.

Напомним, что участок Решт-Астара должен закрыть недостающее звено западного маршрута Международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг. Железная дорога через Азербайджан соединит железнодорожные сети России и Ирана и обеспечит сквозное сообщение в направлении портов Персидского залива. В настоящее время сквозное железнодорожное сообщение по этому маршруту невозможно из-за отсутствия полотна на участке от Решта до иранской Астары. Проект, который после многих лет обсуждений и трений наконец начал переходить в практическую плоскость, призван закрыть этот пробел.

Продвижению проекта постоянно что-то мешало. То сомнения иранской стороны, то отсутствие финансов, то санкции, то война.

В целом проект изначально предусматривал строительство железной дороги от Казвина до азербайджанской Астары. Соглашение между Азербайджаном, Россией и Ираном было подписано в 2005 году. В рамках соглашения предусматривалось строительство участков железной дороги протяженностью около 350 километров на территории Ирана и 8,5 километра на территории Азербайджана, а также реконструкция уже существующей азербайджанской железной дороги.

В 2009 году иранская сторона начала строительство железной дороги Казвин-Решт. Это был очень сложный проект, учитывая особенности рельефа местности. Официальное открытие дороги состоялось в ноябре 2018 года. На 164-километровом маршруте были построены 52 тоннеля и многочисленные мосты.

Напомним, что в свое время Баку и Тегеран договорились о паритетном (50% на 50%) финансировании участка Решт-Астара. Азербайджан планировал предоставить Ирану государственный кредит на сумму 500 миллионов долларов на 7 лет под низкий процент (около 2,5% годовых). Но стоимость проекта была выше, и тратить собственные средства в условиях вызванных санкциями ограничений Тегеран не хотел. Кроме того, в определенных кругах соседней страны говорили о нежелании зависеть от Баку. Хотя это вряд ли соответствовало истине, если учесть, что Азербайджан и так инвестирует в железнодорожные и логистические проекты в соседней стране. Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в рамках МТК Север-Юг продолжается и не останавливается.

В июле 2017 года руководство "Иранских железных дорог" (RAI) объявило о подписании с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) инвестиционного соглашения о строительстве и эксплуатации железнодорожного терминала в иранской Астаре. Как сообщалось, согласно условиям соглашения правительство Азербайджана согласилось инвестировать 60 миллионов долларов в иранский проект. Когда истекут обозначенные контрактом 25 лет, все построенные азербайджанской стороной объекты перейдут иранской стороне. Помимо терминала, на 15 лет в аренду взята 1,4-километровая дорога Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). Участок, построенный за счет азербайджанских инвестиций, введен в эксплуатацию в 2018 году. В целом Азербайджан планирует построить в иранской Астаре четыре терминала.

В январе 2025 года железнодорожные ведомства двух стран подписали "Стратегический план сотрудничества по реализации договора о строительстве и эксплуатации терминала в Астаре". Документ основан на железнодорожном разделе Протокола 16-й Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном.

По состоянию на октябрь 2026 года терминал в Астаре обработал на 33% больше грузов, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре показатели выросли на 52%, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ADY. Согласно информации, за девять месяцев терминал обработал свыше 630 тысяч тонн грузов. Планируется, что после полного завершения строительства терминал будет обеспечивать перевалку грузов на уровне 3,5-4 млн тонн в год.

Но все еще есть фактор, тормозящий развитие МТК, - отсутствие участка железной дороги между Рештом и Астарой. Надежду на то, что проект сдвинется с мертвой точки, дало подписание в мае 2023 года Ираном и Россией межправительственного соглашения о совместном строительстве железнодорожного участка Решт-Астара. Проект оценивался в 1,6 млрд евро, из которых около 1,3 млрд евро должен составить российский государственный кредит.

В ноябре 2026 года стороны, как мы уже отметили выше, подписали дополнительные протоколы и соглашения, предоставившие российской стороне доступ к последним земельным участкам для проведения инженерных изысканий.

Следует отметить, что одним из факторов, предопределяющих успех и эффективность проекта после его завершения, являются хорошие взаимоотношения между тремя его основными участниками - Россией, Азербайджаном и Ираном.

В начале октября, выступая на XXIII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к совместной с Азербайджаном работе по развитию МТК Север-Юг и подчеркнул, что никаких проблем в этом плане нет и стороны готовы к совместной работе.

Уточним, что через территорию Азербайджана проходит железнодорожный участок коридора протяженностью 511 километров. Азербайджан сделал все от него зависящее для продвижения МТК: осуществил модернизацию дороги на своей территории, а также протянул полотно к иранской Астаре. Все остальное уже зависит не от него.

В политике южного соседа Азербайджана есть такие черты, как позерство, желание набить себе цену и одновременно подозрительность, которые часто ведут к потере времени. В принципе, каждый старается для себя и в своих интересах. Это естественно. Тем не менее, хотя для многолетнего затягивания проекта Решт-Астара было немало объективных причин, излишняя подозрительность и мнительность иранской стороны усложнили решение вопроса.

Но отрицать объективные причины, конечно же, нельзя. Во-первых, это сложности с финансированием. Во-вторых, запутанные бюрократические и юридические процедуры внутри самой страны. В-третьих, проблемы с выкупом у населения земельных участков, по которым пройдет дорога. Требовалось выкупить землю на участке протяженностью 162 километра. И, в-четвертых, война, из-за которой намечавшееся российской стороной на весну начало работ пришлось отложить.

На сегодняшний день указанные проблемы в целом решены. В международных кругах также не ожидают возобновления войны. Таким образом, для реализации проекта открылось благоприятное окно возможностей, которым необходимо воспользоваться. Сквозное транспортное сообщение между севером и югом Евразии - это шанс для всех стран, расположенных вдоль маршрута. А главное, это шанс для Ирана.