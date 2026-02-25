Иран намерен увеличить грузоперевозки в направлении Азербайджана

Иран намерен увеличить грузоперевозки по железной и автомобильной дорогам в рамках коридоров с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном.

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с бизнесменами и инвесторами в провинции Мазандаран на севере страны.

По его словам, укрепление коридоров позволит снизить расходы и активизировать экономическую деятельность.

Масуд Пезешкиан отметил, что работа в этом направлении ведется при поддержке иранского парламента в законодательном плане.

Ранее посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчили заявил в эксклюзивном интервью Trend, что в ближайшие два месяца ожидается подписание соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара, которая станет важнейшей частью транспортного коридора Север-Юг.