Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанными работами в городе Ходжавенд, встретились с жителями города и села

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в городе Ходжавенд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства, Первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

Новость обновляется