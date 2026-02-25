https://news.day.az/officialchronicle/1818340.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанными работами в городе Ходжавенд, встретились с жителями города и села

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с проделанными работами в городе Ходжавенд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства, Первая леди и их дочь встретились с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд. Новость обновляется