Тяжелое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария случилась в селе Гасымалылар.

В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi" погиб житель Гедабекского района Фахраддин Мамедов, 1953 года рождения.

Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту инцидента проводится расследование.