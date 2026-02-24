https://news.day.az/society/1818178.html

Тяжелое ДТП в Шамкире - есть погибший и раненые - ФОТО

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария случилась в селе Гасымалылар. В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi" погиб житель Гедабекского района Фахраддин Мамедов, 1953 года рождения.