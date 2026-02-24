https://news.day.az/society/1818178.html Тяжелое ДТП в Шамкире - есть погибший и раненые - ФОТО В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария случилась в селе Гасымалылар. В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi" погиб житель Гедабекского района Фахраддин Мамедов, 1953 года рождения.
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, авария случилась в селе Гасымалылар.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mitsubishi" погиб житель Гедабекского района Фахраддин Мамедов, 1953 года рождения.
Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту инцидента проводится расследование.
