Почему на авторынке покупателей становится меньше?

Текущая ситуация на автомобильном рынке Азербайджана формируется под влиянием нескольких ключевых экономических и структурных факторов. Общая картина на февраль 2026 года показывает, что рынок находится на этапе трансформации и адаптации.

Как передает Day.Az, занимающийся куплей-продажей автомобилей Орхан Рустамов сообщил Milli.Az, что прежде всего на рынок напрямую повлияли изменения в таможенной и налоговой политике.

"С 1 января 2026 года отмена льгот по таможенным пошлинам и НДС привела к заметному снижению импорта автомобилей. Высокие темпы ввоза, наблюдавшиеся ранее, замедлились, а импортеры и дилеры перешли к этапу адаптации к новым условиям. Это негативно сказалось на рынке. Можно сказать, что покупателей сейчас практически нет.

Ценовая динамика также является одной из ключевых особенностей текущей ситуации. Рост таможенных расходов и увеличение фискальной нагрузки особенно отразились на сравнительно недорогих автомобилях. В сегменте до 30 000 манатов подорожание в среднем составляет 1 500-3 000 манатов. Этот рост ощущается как на рынке новых автомобилей, так и косвенно - на вторичном рынке", - сказал он.

Экономист-эксперт Руфат Гусейнли отметил, что сокращение импорта новых автомобилей повлияло и на поведение покупателей.

"На фоне ограничения предложения потребители все чаще обращаются к рынку подержанных автомобилей. В результате активность на вторичном рынке выросла, и по ряду моделей зафиксировано повышение цен примерно на 10-15%. Более высокий спрос сохраняется на ликвидные автомобили, то есть те, которые быстро продаются.

С точки зрения выбора моделей и марок главным трендом последних лет является рост доли автомобилей китайского производства. Особой популярностью пользуются гибридные модели. Такие бренды, как BYD, Changan, Geely и Chery, широко представлены на рынке и получили конкурентное преимущество по соотношению цены и оснащения. В то же время традиционные марки, такие как Toyota и Hyundai, сохраняют стабильный спрос благодаря своей надежности и способности удерживать стоимость", - сказал Гусейнли.

Экономист также подчеркнул, что среди приоритетов покупателей сегодня преобладают топливная экономичность, техническая надежность и доступность сервисного обслуживания.

"На фоне роста цен и экономической неопределенности покупатели стремятся минимизировать риски, что повышает интерес к практичным моделям среднего ценового сегмента. В целом автомобильный рынок Азербайджана в 2026 году остается стабильным, но по сравнению с предыдущими годами характеризуется более осторожной и избирательной динамикой. Изменения объемов импорта, рост цен и перестройка структуры спроса показывают, что рынок все еще находится в стадии адаптации. Текущие тенденции указывают скорее на постепенную стабилизацию, чем на резкий скачок в ближайшей перспективе", - отметил он.