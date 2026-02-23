Вклад Азербайджана в транспортную интеграцию укрепит связи региона ОЭС с Европой

Азербайджан играет стратегическую и проактивную роль в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС), используя свое географическое положение между Каспийским морем, Кавказом и Центральной Азией для продвижения регионального сотрудничества в сферах климата, энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал генеральный секретарь ОЭС, доктор Асад М. Хан.

Он отметил, что страна успешно приняла 17-й Саммит ОЭС в Ханкенди 3-4 июля 2025 года, а также Форум молодежи ОЭС, Форум женщин ОЭС и Бизнес-форум ОЭС.

"В рамках Саммита состоялась серия многосторонних форумов, включая 6-й Бизнес-форум ОЭС 2 июля 2025 года в Шуше на тему "Продвижение инвестиций и торговли как катализатор устойчивого развития в регионе ОЭС", который собрал бизнес-лидеров и инвесторов. Саммит завершил динамичную и инклюзивную "Неделю ОЭС", прошедшую в различных городах Карабахского региона Азербайджана. Содержательные обсуждения и итоги форумов молодежи, женщин и бизнеса легли в основу нового стратегического документа Организации "Стратегические цели экономического сотрудничества - 2035". Азербайджан принимает в Баку Центр чистой энергии ОЭС, а также Экономический исследовательский центр ОЭС, который издает Экономический журнал ОЭС по вопросам экономики региона. В текущем году Шуша носит титул "Туристическая столица ОЭС", в рамках которого планируется продвижение туристического потенциала города и экономического развития Карабахского региона совместно с туристическими органами страны. Во втором квартале 2026 года в Шуше также состоится встреча министров туризма ОЭС с насыщенной программой сопутствующих мероприятий", - сказал генсек.

По его словам, примечательно, что на 5-й встрече министров по торговле, состоявшейся в Стамбуле в ноябре 2025 года, Азербайджан присоединился к другим государствам-членам ОЭС в принятии Стратегии по упрощению торговли - ключевой региональной рамочной инициативы, направленной на проведение реформ в области торговых процедур и подготовку к подписанию Соглашения ОЭС по упрощению торговли.

"Азербайджан также присоединился к консенсусу при принятии Стратегии переговоров и Дорожной карты по Торговому соглашению ОЭС (ECOTA) и выразил готовность присоединиться к пересмотру Торгового соглашения ОЭС в качестве государства-члена, не являющегося его подписантом. Секретариат ОЭС рассматривает этот шаг как потенциал для присоединения Азербайджана к обновленному и более сбалансированному Торговому соглашению ОЭС - флагманскому проекту Организации на пути к созданию зоны свободной торговли.

Азербайджан играет важнейшую роль в укреплении экономической интеграции стран ОЭС, выступая региональным центром транспортной связности. Стратегически располагаясь на пересечении ключевых маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, страна способствует транзитным потокам между этими крупными рынками. Азербайджан последовательно инвестирует в современную транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание железным дорогам, автомобильным магистралям и портовой инфраструктуре на Каспийском море. Это позволило создать мультимодальную транспортную сеть, соединяющую государства ОЭС с глобальными торговыми маршрутами", - добавил Асад М. Хан.

Генсек заявил, что продолжающееся развитие инфраструктуры, включая расширение и модернизацию железнодорожных и автодорожных коридоров, а также цифровизацию портовых операций, будет способствовать дальнейшему укреплению региональной связности. Упрощение таможенных и транзитных процедур посредством внедрения электронных документов, систем "единого окна" и гармонизации технических стандартов также повысит эффективность трансграничных перевозок.

По его словам, кроме того, развитие новых торговых маршрутов, в частности по Среднему коридору и направлению Север-Юг, позволит диверсифицировать транспортные возможности и повысить устойчивость цепочек поставок в регионе ОЭС.

"Проактивное лидерство Азербайджана и приверженность реформам делают его ключевым драйвером региональной экономической интеграции. Инициативы Азербайджана по развитию транспортных коридоров и торговые соглашения с другими государствами-членами ОЭС, а также соглашения о преференциальной торговле с Турцией и Пакистаном превратили страну в логистический хаб региона ОЭС.

Будучи членом Банка торговли и развития ОЭС (ETDB), Азербайджан также участвует в реализации региональных торговых и инфраструктурных проектов, финансируемых Банком.

В декабре 2025 года Азербайджан успешно принял обучающие сессии по электронному обмену данными (EDI) и по классификационным характеристикам текстильных материалов в Секретариате ОЭС. Эти мероприятия были направлены на оптимизацию таможенных процедур и повышение операционной эффективности за счет современных IT-решений", - сказал генсек.

Он добавил, что совместными усилиями регион ОЭС может стать "регионом коридоров" с эффективными транспортными связями, упрощением торговли, цифровизацией и регуляторной конвергенцией, превращая географическое положение в общее конкурентное преимущество.

По его словам, Азербайджан является надежным партнером в этом процессе, продвигая видение более интегрированного и процветающего региона.

"Следует отметить, что Центр чистой энергии ОЭС (CECECO) успешно завершил первоначальный этап организационного становления и сформировал свои структуры управления. Ключевыми этапами стали проведение первого заседания Совета управляющих 9 сентября 2025 года, назначение исполнительного директора, подписание Соглашения со страной местонахождения и открытие штаб-квартиры в Баку, что обеспечило полноценную операционную деятельность Центра.

Центр ОЭС активно участвует в региональных и международных диалогах, способствуя обмену знаниями и укреплению сотрудничества между государствами-членами. Были запущены флагманские инициативы, такие как CECECO Clean Energy Hackathon 2026 и информационные кампании в поддержку энергоэффективности, направленные на вовлечение молодежи и продвижение устойчивых энергетических практик", - сказал Асад М. Хан.

По словам генсека, несмотря на то, что Центр ОЭС находится на начальном этапе своей деятельности, уже создана прочная основа для разработки и реализации будущих проектов, партнерств и региональных инициатив.

"CECECO призван стать уникальной платформой для устойчивого энергетического перехода и сотрудничества в сфере чистой энергии в регионе ОЭС. В дальнейшем Центр расширит участие в региональных и международных форумах по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, способствуя политическому диалогу и обмену опытом между государствами-членами", - заявил он.

Асад М. Хан отметил, что роль Азербайджана в укреплении транспортно-логистической инфраструктуры ОЭС является ключевой, поскольку страна выступает важным связующим звеном между Европой, Центральной Азией, Ближним Востоком и Южной Азией: "В качестве стратегического транзитного узла Азербайджан усиливает региональную интеграцию путем развития таких коридоров, как Восток-Запад (Средний коридор/Транскаспийский международный транспортный маршрут) и Север-Юг. Эти инициативы способствуют углублению экономических связей между странами ОЭС и формированию бесшовных торговых маршрутов между Востоком и Западом".

Генсек сказал, что в перспективе вклад Азербайджана в дальнейшую транспортную интеграцию будет способствовать укреплению связей региона ОЭС с Европой: "Развитие Транскаспийского коридора позволит сократить сроки транзита и увеличить объемы перевозок между Азией и Европой. Расширение портовой инфраструктуры, включая Бакинский международный морской торговый порт, а также модернизация железнодорожной и автомобильной сети укрепят позиции страны как ключевых "ворот" для перемещения грузов".

По его словам, приверженность Азербайджана внедрению технологических решений, включая цифровизацию таможенных и транспортных процедур, системы "единого окна" и электронный документооборот, позволит увеличить объем трансграничной торговли.

"Внедрение "умной" логистики, такой как отслеживание грузов в реальном времени, оптимизация маршрутов на основе ИИ и предиктивное обслуживание инфраструктуры, повысит эффективность и снизит издержки. Кроме того, Азербайджан развивает устойчивую транспортную инфраструктуру, включая электрификацию железных дорог и внедрение энергоэффективных технологий, что соответствует глобальным целям устойчивого развития и повышает привлекательность региона как современного и экологически ответственного транспортного коридора", - заключил Асад М. Хан.