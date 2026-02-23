Газета Times сообщает, что часть данных о перелетах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, хранящихся в британских военно-воздушных силах, была уничтожена из-за истечения срока хранения информации, передает Day.Az.

Три месяца назад полиция Лондона возобновила расследование по делу о торговле людьми, связанному с Эпштейном. Однако правоохранители были уведомлены, что некоторые данные были уничтожены. Речь идет о перелетах, совершенных два десятка лет назад, но королевские военно-воздушные силы хранят списки пассажиров лишь три месяца, после чего их уничтожают.

В статье отмечается, что, хотя полиция может опрашивать сотрудников аэропортов, действующая политика уничтожения данных усложнит процесс идентификации людей, прибывавших в Великобританию и связанных с Эпштейном. В то время как списки пассажиров коммерческих авиакомпаний хранятся в стране до шести-семи лет.

22 февраля сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном.

Ранее король Британии одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна.