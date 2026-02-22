В Италии проходит церемония закрытия Олимпиады-2026
Проходит церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр-2026. Шоу проходит в амфитеатре "Арена-ди-Верона" в Вероне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, шоу проходит под названием "Красота в действии". Известно, что на сцене в Вероне выступят рэпер Акилле Лауро, DJ Габри Понте, хор фонда Arena di Verona и артист балета Роберто Болле.
Также в программе - парад спортсменов, речь президента МОК и официальных лиц, шоу с гашением огня, передача олимпийского флага следующей принимающей Игры стране и театрализованное представление.
Отметим, что Азербайджан на Играх представляли два спортсмена - горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев. Именно они понесут флаг страны на церемонии закрытия.
