Король Британии одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

Король Великобритании Карл III разрешил правоохранителям доступ к документам для расследования связей его брата, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, с финансистом Джеффри Эпштейном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Observer, ссылаясь на свои источники.

"Король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции доступ к документам и файлам, связанным с расследованием дела Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в сообщении.

Следователи получат возможность изучить документы, электронную переписку и правительственные файлы, касающиеся работы Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании.

Однако один из источников в королевской семье предупредил, что существует риск того, что следователи могут обнаружить доказательства того, что высокопоставленные сотрудники Букингемского дворца были осведомлены о действиях Эндрю и пытались это скрыть.

Ранее мы сообщали, что британская полиция продолжает обыски в бывшем доме младшего брата короля Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.