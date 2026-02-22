Назван объем торговых операций между Азербайджаном и США

В январе этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки составил 39,3 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По данным, это на 18,7 миллиона долларов США, или на 32,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В январе текущего года экспорт продукции из Азербайджана в США составил 7,6 миллиона долларов, что на 2,25 миллиона долларов США, или на 41,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В отчетном месяце из Азербайджана в США было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 6,811 миллиона долларов, что на 1,4 миллиона долларов США, или на 26,2% больше по сравнению с январем 2025 года. Доля экспорта ненефтяной продукции в США составила 2,54% от общего ненефтяного экспорта Азербайджана. Таким образом, в отчетном месяце США заняли 8-е место среди стран, куда Азербайджан экспортирует наибольший объем ненефтяной продукции.

В рассматриваемый период экспорт из США в Азербайджан составил 31,6 миллиона долларов США, что на 21 миллион долларов США, или на 39,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе этого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов, или на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 2,236 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, 1,302 миллиарда долларов - на импорт. За последний год экспорт сократился на 802 миллиона долларов, или на 26,4%, импорт - на 750 миллионов долларов, или на 36,5%.

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов, или на 5,3% меньше в годовом сравнении.