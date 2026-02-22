Пожар в Джалилабаде

В селе Буравар Джалилабадского района в двухэтажном восьмикомнатном доме общей площадью 160 кв. м (по 80 кв. м на каждом этаже) сгорели горючие конструкции на площади 140 кв. м.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома и расположенные поблизости строения были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.