https://news.day.az/society/1817655.html
Пожар в Джалилабаде
В селе Буравар Джалилабадского района в двухэтажном восьмикомнатном доме общей площадью 160 кв. м (по 80 кв. м на каждом этаже) сгорели горючие конструкции на площади 140 кв. м.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, остальная часть дома и расположенные поблизости строения были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
