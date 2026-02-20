Трамп намерен ввести глобальные пошлины в 10%

Президент США Дональд Трамп объявил о введении нового глобального тарифа в размере 10 процентов после решения Верховного суда, который в пятницу отменил значительную часть ранее введенных им пошлин, передает Day.Az со ссылкой на POLITICO.

На пресс-конференции Трамп заявил, что сохранит многие действующие тарифы и введёт новые на основании другого закона. Верховный суд большинством голосов 6 против 3 постановил, что администрация не имела полномочий вводить пошлины в рамках Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act).

Новое заявление фактически направлено на то, чтобы обойти решение суда и сохранить действующую тарифную политику.

"Все тарифы, введенные в целях национальной безопасности по статье 232, а также действующие пошлины по статье 301 остаются в силе - полностью и без изменений, - заявил Трамп. - Сегодня я подпишу указ о введении глобального тарифа в размере 10 процентов на основании статьи 122, сверх уже действующих стандартных тарифов. Кроме того, мы начинаем ряд расследований по статье 301 и другим положениям, чтобы защитить нашу страну от недобросовестной торговой практики других государств и компаний".

Хотя в рамках статьи 122 Трамп мог установить тариф до 15 процентов, принятое решение позволит ему вновь ввести базовые глобальные пошлины сроком на 150 дней. Для продления этого срока потребуется одобрение Конгресса.

В краткосрочной перспективе это даст президенту возможность как минимум временно восстановить часть тарифов, отмененных Верховным судом. По словам Трампа, новые пошлины могут вступить в силу уже через три дня.

Однако новый механизм не предоставляет президенту той гибкости, которой он пользовался в рамках закона о чрезвычайных полномочиях. Согласно законодательству, тариф должен быть "недискриминационным", то есть США не смогут предоставлять преференции одним торговым партнёрам и не распространять их на других.