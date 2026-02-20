https://news.day.az/society/1817507.html В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку произошел сгорел автомобиль. Как сообщает Day.Az, информация об инциденте поступила в Министерство по чрезвычайным ситуациям. В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО
В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку произошел сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az, информация об инциденте поступила в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в легковом автомобиле марки Ford Fusion было ликвидировано в короткие сроки.
В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля. Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре