В Баку сгорел автомобиль

В поселке Бадамдар Сабаильского района Баку произошел сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az, информация об инциденте поступила в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в легковом автомобиле марки Ford Fusion было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля. Остальная часть транспортного средства была защищена от огня.