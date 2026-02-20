"Манька-облигация" и "ANCA-провокация": знакомые все лица

Автор: Акпер Гасанов

"Ба! Да это же знакомые мне лица. Маня... Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья-стрекоза. Только учти, что лето красное ты пропела. Вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой-облигацией. Дамой, приятной во всех отношениях, только работать не хочет. А напротив, ведет антиобщественный образ жизни", эту фразу из многосерийного кинофильма "Место встречи изменить нельзя", наверняка, знают многие наши читатели.

Речь, напомню, идет об эпизоде, когда Глеб Жеглов застал "за работой" даму с пониженной социальной ответственностью, представительницу древнейшей профессии Марию Колыванову по кличке "Манька-облигация". Да, той самой, которая еще уточняла, как правильно пишется то самое слово, что было составляющей ее клички - облигация или облегация. А вспомнил я данный киношный эпизод потому, что и перед нами всплыли знакомые все лица.

В частности, конгрессмен-демократ Фрэнк Паллоне, который, как известно, давно уже лоббирует повестку Армянского национального комитета Америки (ANCA). Не знаю, записан ли Паллоне в телефонных книжках руководителей ANCA, как "Фрэнк-облигация" или "Фрэнк-крипта", но то, что он всегда обслуживает интересы армянской организации, - очевидный факт. Вот и на сей раз это было продемонстрировано очень выпукло после того, как ANCA, Паллоне и примкнувшая к ним конгрессмен Лора Фридман попытались поспекулировать на примитивной провокации, имевшей место вчера в Вашингтоне.

Там, группа радикально настроенных лиц, представляющих собой членов "матерщиной оппозиции", снова позволила себе оскорбительные и неэтичные выражения в адрес руководства Азербайджана, а также попыталась проникнуть на охраняемую территорию. Реакция последовала незамедлительно: сотрудники Службы безопасности Президента Азербайджана совместно с полицией города Вашингтон оперативно взяли ситуацию под контроль.

Сразу и особо отмечу, что попытка прорыва зоны охраны является нарушением законов США.

Гуманное пресечение попытки прорыва (без применения огнестрельного оружия) говорит об уровне профессионализма службы охраны главы нашего государства. Также замечу, что в США этим занимается Секретная служба Соединенных Штатов, которая неоднократно демонстрировала готовность применять силу против провокаторов. Достаточно вспомнить инциденты у Белого дома, когда нарушители периметра безопасности были мгновенно нейтрализованы - вне зависимости от того, прикрывались ли они лозунгами о "свободе слова" или политическим активизмом.

Наверняка, об этом знают и в ANCA, и Фрэнк Паллоне, и Лора Фридман. Но они не упустили случая воспользоваться провокацией, которую осуществили представители азербайджанской "матерщиной оппозиции", сыгравшие роль "полезных идиотов". Сначала ANCA разместил видео, глядя на которое убеждаешься в жесткой, но правильной реакции охраны Президента Азербайджана на провокацию представителей "матерщиной оппозиции".

Затем Паллоне и Фридман возмутились случившимся, но в свойственной всем членам армянского лобби США манере переворачивания случившегося с ног на голову. Они потребовали наказать... сотрудников Службы безопасности Президента Азербайджана. Попутно, естественно, обрушившись с потоком лжи и грязи в адрес Президентов Азербайджана и США. И все это, ясное дело, потом ретранслировала "ANCA- провокатор", не далеко ушедшая от "Маньки-облигации".

Ясное дело, что сразу возник резонный вопрос - а какое дело ANCA и проармянским конгрессменам до эпизода, в котором группа азербайджанских провокаторов получила звиздюлей от Службы охраны Президента Азербайджана?! Армян же никто там не трогал, их вообще не было задействовано в этом деле. Но ларчик просто открывался. Вся эта "матерщиная оппозиция" давно уже действует не в интересах Азербайджана.

Вспомните, как "матерщиная оппозиция" пыталась убедить азербайджанскую общественность в том, что 44-дневная война закончится поражением нашей страны. Но Азербайджан вышел из 44-дневной войны победителем - и именно это является главным раздражающим фактором для всех антинациональных сил, где бы они ни находились, в том числе и за океаном. Вот и дуют они в одну дуду с ANCA, Паллоне, Фридман.

Да, ANCA пытался добиться от Президента США Дональда Трампа осуждения Азербайджана за "оккупацию" ... Карабахского региона нашей же страны. Подписавшиеся под этой никчемной бумажкой конгрессмены призвали Госдепартамент США "добиться немедленного и безоговорочного освобождения" всех лидеров карабахской хунты. И Фрэнк Паллоне был одним из тех, кто ратовал за все это. Как видим, ничего из того, на что рассчитывали он и его покровители из ANCA, не сбылось. Вот и решили они использовать провокацию представителей "матерщиной оппозиции" в своей новой попытке давления на Президента США Дональда Трампа и на руководство Азербайджана. И это все выглядит так же предсказуемо, как поведение "Маньки-облигации" для Жеглова.