Проект поставок "зеленой" энергии из Нахчывана в Европу планируется вывести на новый этап

В марте планируется вывести проект поставок "зеленой" энергии из Нахчывана в Европу на новый этап.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания соглашений с Саудовской Аравией о проектах солнечных электростанций.

Байрактар, комментируя вопрос о подписанном с Азербайджаном соглашении о поставках природного газа, отметил, что Азербайджан и SOCAR на протяжении многих лет входят в число ключевых поставщиков Турции. По его словам, заключенное соглашение обеспечит продолжение энергетической торговли и после 2030 года.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество с Азербайджаном не ограничивается только поставками природного газа.

"Существует проект "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии, который предусматривает, в частности, экспорт электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Нахчыване, в Турцию и Европу. Первые подписи уже были поставлены. На встрече по Южному газовому коридору в начале марта мы планируем вывести проект на следующий этап", - заявил Байрактар.