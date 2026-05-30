Публичный разнос на телевидении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Люблю наблюдать, как экс-президент Армении Роберт Кочарян раздает интервью одно за другим. Перед выборами Робик Седракович решил максимально раскрутиться и объяснить людям "суть вещей". Только каждый такой эфир все больше напоминает сеанс у психолога, где роль психолога поневоле достается интервьюеру. Кочарян снова и снова уходит в оправдания, пытаясь объяснить прошлое, сгладить острые углы и убедить аудиторию, что все вокруг просто неправильно его поняли.

Вчерашнее интервью, правда, не стало таким сеансом. Петрос Казарян полностью раскатал Кочаряна, пока тот пытался увиливать от ответов. Рассказывать, что там было, не будем, ибо интервью было долгим и нудным. Интереса ему прибавляли вопросы Казаряна, к которым Робик совершенно не был готов. Он думал, что будут удобные вопросы. Но не тут-то было.

"Секундочку... Подождите... Минуточку... Вообще-то..." - пытался мямлить экс-президент.

А по итогам его раскатали еще и в армянских Telegram-каналах.

На этом фоне задаешься вопросом: Зачем Кочарян все еще пытается делать вид, что остается актуальным для армянской политики или общественности? Любой уважающий себя человек давно понял бы, что людям он не нравится и надо просто молча уйти, ибо и поддержка мизерная.

Кочаряну пора признать простую вещь: его политический ресурс давно исчерпан. Он слишком долго жил в уверенности, что фамилия, старые связи и воспоминания о прежней власти могут снова открыть ему дверь в большую политику. В реальности все это работает все хуже. Армянское общество видит перед собой человека, который застрял в собственной эпохе и продолжает говорить с людьми тоном бывшего хозяина системы.

Его проблема глубже, чем слабые интервью или провальные ответы на неудобные вопросы. Кочарян так и не предложил людям понятный образ завтрашнего дня. У него нет идеи, которая способна собрать вокруг него новое большинство. Нет языка, на котором с ним захотят говорить молодые избиратели. Нет доверия, которое невозможно заменить медийной активностью или очередным туром по регионам.

Он продолжает вести себя так, словно армянская политика обязана ждать его возвращения. Но страна давно живет другими заботами. Людей волнуют работа, безопасность, цены, будущее детей, отношения с соседями, усталость от старых элит. А Кочарян каждый раз приносит им самого себя - с тем же тоном и желанием доказать, что без него все пошло не туда.

В этом и заключается его главный политический тупик. Кочарян пытается говорить от имени прошлого, которое для него остается источником силы, а для многих граждан Армении связано с тяжелыми воспоминаниями, закрытой властью и ощущением, что государство принадлежало узкому кругу людей.

Кочарян может сколько угодно изображать опытного государственника, но его реальное место сегодня - на свалке армянской политики. Не на трибуне, не в предвыборной гонке, не в роли спасителя. В архиве. Среди старых схем и старых ошибок, от которых сами армяне давно пытаются оторваться. А еще лучше - в тюрьме.