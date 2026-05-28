Азербайджан расширит инвестсотрудничество с ЦА

Азербайджан намерен углублять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество со странами Центральной Азии, включая расширение совместных проектов в промышленности, логистике и инфраструктуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил торговый представитель Азербайджана по странам региона Центральной Азии Самед Гасанов на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, экономическое взаимодействие Азербайджана со странами СНГ продолжает укрепляться, а товарооборот достиг около 2 миллиардов долларов США, при этом торговля с Казахстаном выросла на 42% и составила 670 миллионов долларов США.

"Торговое представительство Азербайджана в регионе рассматривает своей ключевой задачей содействие развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Азербайджаном и странами Центральной Азии", - отметил Гасанов.

Он добавил, что параллельно расширяется инвестиционное сотрудничество, включая взаимные вложения Азербайджана и Казахстана, объем которых превышает сотни миллионов и миллиарды долларов соответственно.

"Мы готовы и далее оказывать всестороннюю поддержку деловым кругам в продвижении совместных проектов, расширении взаимной торговли", - сказал он.

По его словам, значительное внимание уделяется развитию промышленной кооперации, включая проект строительства в Азербайджане завода по производству горячебрикетированного железа стоимостью более 800 миллионов долларов США, а также уже действующим логистическим центрам, обеспечивающим устойчивость торговых цепочек в регионе.

Отдельный акцент делается на транспортной интеграции в рамках Среднего коридора. Азербайджан и Казахстан, как ключевые участники маршрута, рассматривают планы по увеличению объема перевозок до 10 миллионов тонн в год и около 500,000 контейнеров к 2030 году, что должно существенно усилить транзитный потенциал Евразии.

"Азербайджан и Казахстан являются важными участниками Транскаспийского международного транспортного маршрута, который сегодня становится одной из ключевых евразийских транспортных артерий", - отметил Гасанов.

Он подчеркнул, что страна продолжает развивать Бакинский международный морской торговый порт, свободную экономическую зону Алят и индустриальные парки, формируя современную логистическую и промышленную инфраструктуру.

По его словам, дополнительным инструментом поддержки проектов выступает совместный инвестиционный фонд Азербайджана и Казахстана, созданный в 2023 году с капиталом 300 миллионов долларов США, который ориентирован на финансирование проектов в промышленности, логистике, цифровизации и переработке.

Гасанов также отметил участие Казахстана в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, назвав это важным символом двустороннего сотрудничества. Среди реализованных инициатив - центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули, построенный при поддержке Казахстана.

Он добавил, что освобожденные территории рассматриваются как перспективное направление для инвестиций, где для бизнеса предусмотрены налоговые и таможенные стимулы сроком до 10 лет.