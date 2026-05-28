В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. Существенных осадков в основном не прогнозируется, однако ближе к вечеру в отдельных районах возможны дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, к ночи в некоторых районах полуострова не исключаются кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Южно-восточный ветер к вечеру сменится на сильный северо-западный.

Температура воздуха составит ночью +17...+20°, днем +22...+27°. Атмосферное давление снизится с 756 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 60-65% днем.

В регионах Азербайджана в целом ожидается преимущественно без осадков, однако днем, начиная с северных и западных районов, местами прогнозируются периодические осадки.

В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер в ряде районов может временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +16...+19°, днем +26...+31°, в горах ночью +7...+12°, днем +16...+21°, местами до +23...+26°.