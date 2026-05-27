Утро Кочаряна – что ждет сепаратиста после выборов

Карабахского преступника Роберта Кочаряна как-то спросили, что он собирается делать вечером после выборов 7 июня. Он ответил: "Праздновать".

Вряд ли экс-президент Армении реально верит в свою победу. Каким бы он ни был прохиндеем, в политике он давно и более-менее способен отличать стул от форточки. Однако он соблюдает правила игры и убеждает дезориентированные массы, что победит, а если действующие власти попытаются отобрать у него "победу" и пойдут против "воли народа", то получат "революцию".

Перед выборами 2021 года он тоже обещал армянам разные чудеса. Через год после катастрофического военного поражения Армении, оппозиция не сомневалась, что Пашиняну конец. Кочарян обещал армянам вечную дружбу с Россией и экономическое процветание. Он обещал построить железную дорогу Север-Юг, которую карабахскому клану не удалось построить в течение двадцати лет своего правления. В 2021 году он пообещал, что, став премьером, восстановит "военную мощь" и в течение 2-3 лет вернет Шушу и Гадрут, а также "восстановит" сепаратистский контроль по периметру границы бывшей НКАО. Зрение всегда обманывало реваншистов. Они полагали, что обозленные потерей чужих земель армяне дружно двинутся на участки голосовать за тех, кто обещает им вернуть Шушу. Но перспектива новой войны, наоборот, напугала и оттолкнула граждан. Болтать можно что угодно, но воевать и умирать соседи, думается, больше не хотели. Всем было понятно, что никто Армении Шушу или Гадрут добровольно не отдаст.

В этот раз Кочарян уже более осторожен. Он не обещает военных побед, потому что армянское общество за последние годы успело привыкнуть к мирной жизни в отсутствии конфликта. Вдохновить граждан страны милитаристскими призывами невозможно. Не придадут популярности и рассказы о "былом величии" Армении. Армяне не хотят войны. И Кочарян, сориентировавшись, обещает, что не станет обнулять переговоры с Баку, но мирный договор с Азербайджаном "должен сопровождаться международными гарантиями, включая заявление Совбеза ООН и четко прописанные последствия на случай нарушения соглашения". И вообще, при его правлении Азербайджан на Армению не нападет, потому что он крут, он сильный лидер, и в Баку, как ему, должно быть, видится, его боятся.

А кто сказал карабахскому преступнику, что Баку будет подписывать мирный договор с ним? Баку не подаст руки кочаряновскому или карапетяновскому Еревану. Кочаярн преступник и на него заведено дело в Азербайджане. А Карапетян в стремлении понравиться массам, плохо следит за языком, забывая, что его слышат не только в Армении, но и в Азербайджане.

Что же касается того, что карабахский преступник будет делать после 7 июня, то у следственных органов Армении на это есть свои ответы. В мае 2026 года Антикоррупционный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Роберта Кочаряна по статьям о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег в особо крупном размере.

Напомним также, что в феврале 2022 года Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, оба были объявлены в розыск.

Так что делать революции Кочаряну будет некогда. Его ждет насыщенная интересная жизнь.

Как говорил персонаж фильма "Не бойся, я с тобой": "Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь!"

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Ровшан Ибрагимов, политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул):

"Роберт Кочарян - выдвиженец российских кругов как альтернатива Самвелу Карапетяну. И как подстраховка. На случай, если обе партии пройдут в парламент и смогут создать коалицию, тем самым сократив количество мест для партии Никола Пашиняна. У Кочаряна нет перспектив, но ему нужно спасать свою шкуру. В его отношении недавно возбуждено нового уголовное дело, он находится под серьезным давлением. Только благодаря российским покровителям он еще не за решеткой.

Все эти угрозы насчет революции... Обратите внимание, как изменилась риторика Кочаряна. Он понял, что за счет прошлых "заслуг" очков не набрать. Времена президентства Кочаряна не очень-то популярны в Армении. Все соглашаются с тем, что правление Кочаряна и Саргсяна было темным периодом для страны, и потому вряд ли наберется достаточно тех, кто захотят видеть его в парламенте, не то что премьер-министром. Учитывая это, он строит свою кампанию на тезисах о том, что он, мол, не сдал Карабах, а Пашинян сдал, что Азербайджан не воевал с его Арменией, а, увидев слабого лидера, начал войну.

Скорректированы и предвыборные обещания. Кочарян больше не обещает вернуть Карабах. Он говорит только о том, что Азербайджан не нападает на Армению в случае его, Кочаряна, избрания премьером. В принципе, Азербайджан так и так не собирается нападать на Армению. Кочарян это понимает, но хочет показать, что в его время Армения была намного сильнее, а Пашинян восстановить "былое величие" не сможет.

Однако рассчитывать ему особо не на что. У него слабая поддержка. Не исключено, что он и его партия вообще не попадут в парламент. В Армении все еще много тех, кто пока не определился, либо не хочет открывать, за кого будут голосовать, чтобы не сталкиваться с недоброжелательными аспектами после выборов.

А вот что Роберта Кочаряна действительно может ждать после 7 июня, - это арест".