Задержка в движении поездов в бакинском метро

Из-за нестабильных погодных условий в Баку и сильного града, прошедшего в некоторых частях города, в бакинском метрополитене зафиксирован рост пассажиропотока.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что все соответствующие службы метрополитена работают в усиленном режиме, а дизельные генераторы находятся в готовности в качестве альтернативного источника энергии.

В настоящее время из-за падения напряжения в системе энергоснабжения наблюдаются задержки в интервале движения поездов на 1-2 минуты.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать правила безопасности на станциях.