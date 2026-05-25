https://news.day.az/politics/1837263.html Кочарян решил стать двойником Пашиняна? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Роберта Кочаряна. Day.Az представляет публикацию: Роберт Кочарян на встрече с избирателями то ли выпил лишнего, то ли сболтнул. Робик разглагольствовал о своей "неминуемой победе" на парламентских выборах, и доболтался до того, что начал угрожать властям ...
Кочарян решил стать двойником Пашиняна?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Роберта Кочаряна.
Day.Az представляет публикацию:
Роберт Кочарян на встрече с избирателями то ли выпил лишнего, то ли сболтнул.
Робик разглагольствовал о своей "неминуемой победе" на парламентских выборах, и доболтался до того, что начал угрожать властям ... революцией.
"Если эти власти попытаются нагло отобрать у нас победу, они получат революцию", - сказал Кочарян под аплодисменты п̶р̶о̶п̶л̶а̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ ̶з̶р̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ преданных сторонников.
Дело осталось за малым: надо отрастить бороду, купить рюкзачок, кепку - и вперед, на трассу!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре