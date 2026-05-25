Кочарян решил стать двойником Пашиняна?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Роберта Кочаряна.

Роберт Кочарян на встрече с избирателями то ли выпил лишнего, то ли сболтнул.

Робик разглагольствовал о своей "неминуемой победе" на парламентских выборах, и доболтался до того, что начал угрожать властям ... революцией.

"Если эти власти попытаются нагло отобрать у нас победу, они получат революцию", - сказал Кочарян под аплодисменты п̶р̶о̶п̶л̶а̶ч̶е̶н̶н̶ы̶х̶ ̶з̶р̶и̶т̶е̶л̶е̶й̶ преданных сторонников.

Дело осталось за малым: надо отрастить бороду, купить рюкзачок, кепку - и вперед, на трассу!