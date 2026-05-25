Александр Лукашенко поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Искренне поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости.

В Беларуси высоко ценят результаты проводимого Вами курса на построение суверенного, развитого и уверенного в завтрашнем дне государства, которое гордится своими достижениями в экономике и растущим международным авторитетом.

Подтверждаю твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Убежден, что наши регулярные встречи, активный доверительный диалог, а также системная работа, осуществляемая на разных уровнях, будут неизменно способствовать успешной реализации текущих проектов и формированию новых двусторонних инициатив.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, и Вашей семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана - мира и благополучия".