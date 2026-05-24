Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский вольник Юсиф Абдуллаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-15 в болгарском Самокове.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале весовой категории до 38 кг азербайджанский спортсмен встретился с представителем Грузии Рези Йобидзе.

Абдуллаев уверенно провел решающую схватку и одержал победу со счетом 10:0, став чемпионом Европы.