Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Азербайджанский вольник Юсиф Абдуллаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-15 в болгарском Самокове. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финале весовой категории до 38 кг азербайджанский спортсмен встретился с представителем Грузии Рези Йобидзе.
