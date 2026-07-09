https://news.day.az/sport/1846801.html Сегодня "Карабах" проведет первый еврокубковый матч сезона Футбольный клуб "Карабах" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Гурбана Гурбанова сегодня сыграет с исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.
Сегодня "Карабах" проведет первый еврокубковый матч сезона
Футбольный клуб "Карабах" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Гурбана Гурбанова сегодня сыграет с исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.
Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.
"Карабах" подходит к противостоянию в статусе фаворита. Для агдамского клуба это будет первый официальный еврокубковый матч сезона.
Отметим, что ответная игра между командами пройдет 16 июля в Исландии.
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