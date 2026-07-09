Сегодня "Карабах" проведет первый еврокубковый матч сезона

Футбольный клуб "Карабах" проведет первый матч в новом еврокубковом сезоне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Гурбана Гурбанова сегодня сыграет с исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.

"Карабах" подходит к противостоянию в статусе фаворита. Для агдамского клуба это будет первый официальный еврокубковый матч сезона.

Отметим, что ответная игра между командами пройдет 16 июля в Исландии.