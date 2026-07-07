В Баку пройдет многожанровый конкурс искусств

Союз молодежи Азербайджана совместно с инициативной группой Jam SS Art Lab (Лаборатория искусств Азиза Азизова) объявляет о проведении масштабного международного многожанрового конкурса искусств. Фестиваль соберет творческие коллективы из семи стран мира на сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении организаторов.

Это грандиозное событие ежегодно проходит в преддверии летних каникул, становясь кульминацией творческого сезона для сотен талантливых участников. Программа конкурса охватывает широкий спектр творческих дисциплин, включая:

Музыкальное искусство: вокал (народный, эстрадный, академический), инструментальное исполнение и народные инструменты.

Театральное и художественное искусство: художественное слово.

Хореография: многообразие танцевальных стилей и направлений.

Изобразительное искусство.

Президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов отметил значимость события: "Стало прекрасной традицией, что коллективы каждый год перед уходом на летние каникулы встречаются на этом великолепном международном фестивале. Это не просто конкурс, а площадка, которая дарит участникам неизгладимые впечатления и яркие воспоминания на всю жизнь"

Оргкомитет конкурса выражает уверенность, что высокий уровень подготовки участников сделает фестиваль незабываемым событием в культурной жизни столицы. Азиз Азизов пожелал всем конкурсантам удачи, вдохновения и отличного отдыха после завершения такого насыщенного и важного мероприятия. Участники конкурса завершат свое выступление на высокой ноте, получая заряд энергии перед новым учебным сезоном.

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