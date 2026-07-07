Гагик Царукян арестован

Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гагика Царукяна под стражу сроком на два месяца.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Царукян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.