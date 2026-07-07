https://news.day.az/world/1846557.html Гагик Царукян арестован Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гагика Царукяна под стражу сроком на два месяца. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ. Царукян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Гагик Царукян арестован
Суд в Армении удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гагика Царукяна под стражу сроком на два месяца.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Царукян обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.
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