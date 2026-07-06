Саммит НАТО в Анкаре: альянс входит в зал заседаний без прежней Америки

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о саммите НАТО в Анкаре.

В Турции НАТО должно не просто согласовать декларацию, а признать новую реальность: США больше не готовы быть бесконечным страховщиком Европы, Украина стала экзаменом на стратегическую волю, а Анкара превращает кризис альянса в собственный геополитический капитал.

Анкарский саммит НАТО 7-8 июля 2026 года задуман как демонстрация единства. На деле он может стать моментом, когда это единство впервые будет измерено не словами, а ценой. Не декларациями, не семейными фотографиями лидеров, не ритуальными формулами о коллективной обороне, а реальными расходами, заводскими мощностями, военными поставками, политической дисциплиной и готовностью Европы жить в мире, где Вашингтон уже не гарантирует прежний уровень защиты по инерции.

36-й саммит Североатлантического альянса проходит в Турции в момент, когда НАТО одновременно сталкивается с тремя кризисами. Первый - война России против Украины, затянувшаяся в пятый год и превратившаяся в долгую проверку промышленной, финансовой и политической выносливости Запада. Второй - Ближний Восток, где война вокруг Ирана и Израиля снова показала, что США и Европа далеко не всегда видят угрозы одинаково. Третий - внутренний трансатлантический разлом, связанный с президентом США Трампом, его жестким подходом к расходам союзников, его недоверием к европейскому иждивенчеству и его готовностью вести переговоры с противниками напрямую, минуя привычные дипломатические коридоры альянса.

Анкара в этом смысле - не просто место встречи. Это политическая метафора. Саммит проходит в стране, которая сама десятилетиями была одновременно незаменимым союзником НАТО и неудобным партнером Запада. Турция находится внутри альянса, но давно ведет внешнюю политику не как младший участник западного клуба, а как самостоятельная держава между Европой, Россией, Ближним Востоком, Кавказом, Черным морем и Центральной Азией. Именно поэтому встреча в Анкаре выглядит особенно символично: альянс, созданный в 1949 году для защиты Запада от Советского Союза, обсуждает свое будущее в столице государства, которое лучше других умеет торговаться с каждым центром силы.

Анкара как диагноз: саммит короткий, тревога длинная

Формально повестка саммита выглядит предсказуемо: оборонные расходы, Украина, Россия, Иран, коллективная оборона, оборонная промышленность, будущие закупки, распределение бремени между США и Европой. Но за этими словами скрывается более жесткий вопрос: существует ли еще НАТО как политическое сообщество с общей стратегией, или оно постепенно превращается в военную платформу, где каждый участник пытается купить себе безопасность на разных условиях?

Традиционная логика альянса держалась на простом обмене. США обеспечивают ядерный зонтик, военное планирование, стратегическую авиацию, разведку, логистику, командование, глобальную мощь и политическое лидерство. Европа взамен поддерживает американскую стратегию и постепенно увеличивает свой вклад. После холодной войны этот обмен стал асимметричным. Европейцы получили возможность сокращать армии, закрывать заводы, экономить на боеприпасах, переводить деньги в социальные бюджеты и одновременно оставаться под американским зонтиком.

Война в Украине разрушила эту иллюзию. Но не до конца. Европа признала угрозу, увеличила расходы, начала говорить о стратегической автономии, но все еще остается зависимой от американских возможностей в сфере разведки, противовоздушной обороны, дальнобойных систем, спутниковой инфраструктуры, транспортной авиации и ядерного сдерживания. Президент США Трамп смотрит на эту зависимость не как на историческую миссию Америки, а как на плохо оплачиваемый контракт.

Именно поэтому анкарский саммит - это не просто очередная встреча лидеров. Это переговоры о новой цене американской защиты.

Пять процентов ВВП: плата за возвращение Трампа

Главное наследие предыдущего саммита в Гааге - решение довести оборонные и связанные с безопасностью расходы союзников до 5 процентов ВВП к 2035 году. Внутри этой формулы заложена важная конструкция: 3,5 процента ВВП должны идти на собственно оборону, еще 1,5 процента - на инфраструктуру, кибербезопасность, логистику, устойчивость цепочек поставок, гражданскую оборону и другие направления, связанные с военной готовностью.

На бумаге это исторический поворот. На практике - колоссальная бюджетная проблема. Для многих европейских стран переход от прежних 2 процентов к 5 процентам означает не косметическую корректировку, а глубокую перестройку государственных финансов. Это больницы, пенсии, субсидии, энергетика, дороги, образование, налоги, госдолг. В странах с уже перегретыми бюджетами любой дополнительный процент ВВП на оборону становится политическим конфликтом.

Но Трамп добивается именно этого. Для него вопрос не в том, любят ли европейцы НАТО. Вопрос в том, готовы ли они платить за собственную безопасность. Его логика груба, но эффективна: если Европа считает Россию долгосрочной угрозой, она должна строить армии, покупать ракеты, производить боеприпасы, держать склады, модернизировать базы, готовить резервы и не ждать, что американский налогоплательщик будет бесконечно финансировать европейское спокойствие.

Для Вашингтона 5 процентов - не только финансовый показатель. Это инструмент дисциплины. Он делит союзников на серьезных и несерьезных, на тех, кто способен быть военной силой, и тех, кто привык быть политическим пассажиром. Польша, страны Балтии, Финляндия, Румыния и некоторые другие государства восточного фланга воспринимают рост расходов как вопрос выживания. Для части Западной и Южной Европы это выглядит как фискальный шок, который может взорвать внутреннюю политику.

Анкара должна показать, кто действительно готов идти по гаагской траектории, а кто хочет спрятаться за красивой формулой и растянуть обязательства на десятилетие.

Европа покупает время, но не покупает безопасность

Европейские столицы за последние годы научились говорить жестко. Они говорят о России как об угрозе, о необходимости перевооружения, о промышленной мобилизации, о новой эпохе безопасности. Но между речью и производственной линией лежит пропасть.

Проблема Европы не только в деньгах. Проблема в темпе. Оборонная промышленность не включается указом. Заводы не появляются после саммита. Снаряды, ракеты, системы ПВО, бронетехника, беспилотники, двигатели, электроника, пороха, взрывчатые вещества, оптика, ремонтные мощности - все это требует долгих контрактов, гарантированного спроса, кадров, сырья и политической воли. Европа слишком долго жила в режиме мирной экономики. Теперь ей приходится срочно возвращаться к логике военного производства.

В этом смысле анкарский саммит будет проверкой не деклараций, а индустриальной честности. Союзники могут написать в итоговом документе любые формулы о коллективной обороне, но Кремль, Пекин, Тегеран и другие центры силы будут смотреть не на прилагательные, а на склады. Сколько ракет производится в год? Сколько систем ПВО можно передать Украине без оголения собственных рубежей? Сколько бронемашин реально выходит с конвейера? Сколько месяцев Европа способна вести интенсивную войну без американского арсенала?

Ответ пока неудобен. Европа богата, технологична и политически влиятельна, но ее военная машина все еще не соответствует масштабу угроз, о которых она говорит. Именно это и раздражает Вашингтон. США видят союзников, которые морально требуют американской жесткости, но сами слишком медленно переходят от политических заявлений к военной экономике.

Анкара должна стать моментом, когда этот разрыв хотя бы назовут прямо.

Украина: деньги есть в проекте, гарантии остаются в тумане

Украина станет центральным политическим тестом саммита. Не потому, что все союзники готовы принять ее в НАТО, а потому, что без Украины вся нынешняя стратегия сдерживания России теряет смысл. Киев сегодня воюет не только за свою территорию. Он удерживает линию, за которой начинается прямой вопрос о безопасности восточного фланга альянса.

В 2024 году на саммите в Вашингтоне НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к евроатлантической интеграции. Формула звучала сильно, но была построена с важной оговоркой: приглашение возможно, когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия. Это означало поддержку без членства, мост без даты перехода, политический сигнал без юридической гарантии.

С тех пор реальность стала еще сложнее. США при Трампе не выглядят сторонником скорого вступления Украины в НАТО. Часть европейцев хочет сохранить сильную формулу поддержки, но боится обещаний, которые альянс не готов выполнить. Москва, напротив, добивается того, чтобы вопрос украинского членства был фактически снят с повестки, а любая будущая договоренность закрепила ограничения украинского суверенитета.

По предварительным данным, на анкарском саммите обсуждается военная помощь Украине в размере 70 миллиардов евро на 2026 год и не меньший уровень поддержки в 2027 году. Если эта формула будет утверждена, это станет серьезным сигналом: НАТО пытается перевести помощь Киеву из режима политических кампаний в режим многолетнего военного планирования.

Но главный вопрос останется. Деньги - это не гарантия безопасности. Военная помощь - это не членство. Поставки оружия - это не автоматическое сдерживание России после возможного прекращения огня. Украина может получить больше систем ПВО, дальнобойных средств, боеприпасов и финансовой поддержки, но без ясной послевоенной архитектуры безопасности ее будущее останется предметом торга между Вашингтоном, Москвой, Европой и Киевом.

Анкара покажет, готов ли альянс признать очевидное: Украина уже встроена в безопасность НАТО фактически, но не юридически. Этот разрыв становится все опаснее.

Россия: угроза названа, но тон меняется

В анкарской декларации Россию, судя по предварительным формулировкам, предполагается назвать долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности и стабильности. Это жестко, но важно сравнить тональность с прежними документами. В Вашингтоне, при президенте Джо Байдене, Россия описывалась как самая значительная и прямая угроза безопасности союзников. Разница между "самой значительной и прямой" и "долгосрочной" угрозой не только стилистическая. Это политический сигнал.

Для восточного фланга НАТО Россия - непосредственная военная опасность. Для США при Трампе Россия - важный, но не единственный элемент большой стратегической картины, где есть Китай, Иран, Ближний Восток, торговые конфликты, миграция, Арктика, глобальные цепочки поставок и внутренняя американская политика. Для части Южной Европы российская угроза конкурирует с миграционными, энергетическими и ближневосточными рисками. Для Турции Россия одновременно соперник, партнер, энергетический поставщик, черноморский игрок и участник сирийского уравнения.

Именно поэтому формулировка о России всегда является тестом на реальную стратегическую общность НАТО. Все готовы осудить агрессию. Не все готовы платить одинаковую цену за сдерживание Москвы. Не все одинаково видят пределы переговоров. Не все считают, что война должна закончиться на условиях Киева.

Москва внимательно следит за этими нюансами. Кремль не обязательно ждет распада НАТО. Ему достаточно замедления решений, усталости, расхождений между США и Европой, споров о деньгах, праве Украины на дальние удары, санкциях и послевоенных гарантиях. Российская стратегия строится не только на фронте, но и на расчете, что западное единство со временем станет дороже, чем многие демократии готовы платить.

Анкара либо усложнит этот расчет, либо подтвердит его.

Ближний Восток вскрыл нерв НАТО

Еще один источник напряжения - война на Ближнем Востоке и кризис вокруг Ирана. Для Вашингтона Иран - ключевой противник в регионе, угроза Израилю, американским базам, нефтяным маршрутам и ядерному нераспространению. Для европейцев Иран тоже проблема, но не всегда в той же логике и не всегда с той же готовностью поддерживать военную эскалацию.

Расхождения вокруг операций США и Израиля, реакции европейских столиц на кризис в Ормузском проливе, споры о доступе американской авиации к европейскому воздушному пространству и базам - все это показало слабое место НАТО. Альянс создавался для коллективной обороны евроатлантического пространства, но США остаются глобальной державой, для которой Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион и Арктика связаны в одну стратегическую карту. Европа же часто хочет американской защиты против России, но не хочет автоматически следовать за США в ближневосточных конфликтах.

Для Трампа такая позиция выглядит лицемерно: когда нужна защита от Москвы, Европа требует американской решимости; когда Вашингтон требует поддержки на Ближнем Востоке, часть союзников уходит в юридические оговорки, гуманитарную риторику и внутренние ограничения. Для европейцев, напротив, опасность состоит в том, что США могут втянуть НАТО в региональные конфликты, где у альянса нет единой стратегии и единого политического мандата.

Иранский пункт в анкарской декларации будет показателен. Формула о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, звучит почти консенсусно. Но за ней скрывается вопрос: что именно НАТО готово делать, если дипломатия не работает? Усиливать санкции? Поддерживать удары? Закрывать маршруты? Давать базы? Участвовать в ПВО Израиля и стран Залива? Или ограничиться словами?

Анкара вряд ли даст на это прямой ответ. Но сам факт, что Ближний Восток так заметно вошел в повестку НАТО, говорит о расширении угроз, с которыми альянс еще не научился работать как единый организм.

Турция превращает кризис НАТО в свой капитал

Главный бенефициар саммита - страна-хозяйка. Турция вступила в НАТО 18 февраля 1952 года вместе с Грецией и с тех пор остается одной из ключевых военных держав альянса. Ее география уникальна: Черное море, проливы, Кавказ, Ближний Восток, Восточное Средиземноморье, Балканы, Сирия, Ирак, Иран - все эти направления сходятся в турецкой стратегической карте.

Долгое время в западных столицах Турцию воспринимали как трудного союзника. Покупка российских систем С-400, исключение Анкары из программы F-35, споры вокруг Швеции и Финляндии, отказ присоединиться к антироссийским санкциям, самостоятельная линия в Сирии, Ливии, Южном Кавказе и Восточном Средиземноморье - все это создавало образ государства, которое пользуется преимуществами членства в НАТО, но не всегда следует общей линии.

Теперь ситуация меняется. То, что раньше воспринималось как проблема, стало ресурсом. Турция умеет говорить с Россией и Украиной. Она контролирует черноморские проливы. Она развивает собственный ВПК. Она имеет боевой опыт, крупную армию, беспилотные технологии, растущий экспорт вооружений и политический доступ к регионам, где Европа часто бессильна.

На фоне возможного сокращения американского военного присутствия в Европе значение Турции растет. Анкара показывает союзникам: без нее невозможно строить устойчивую политику в Черном море, на Кавказе, в Сирии, на Ближнем Востоке и на южном фланге НАТО. Это дает президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сильную переговорную позицию.

F-35, С-400 и большая сделка с Вашингтоном

Один из скрытых сюжетов анкарского саммита - возможное переформатирование военных отношений Турции и США. Исключение Анкары из программы F-35 после получения российских С-400 стало одним из самых болезненных кризисов между двумя союзниками по НАТО. Для Вашингтона проблема была не только политической. Американцы считали, что российская система несовместима с инфраструктурой НАТО и может создать угрозу для безопасности данных о новейшем истребителе.

Для Турции это был вопрос суверенного выбора и статуса. Анкара давно считала, что Запад не всегда учитывает ее потребности в сфере ПВО, а американские ограничения подталкивали ее к альтернативным поставщикам. В итоге обе стороны получили ущерб: Турция потеряла доступ к F-35, США осложнили отношения с крупным союзником, НАТО получило внутренний конфликт, а Россия - стратегический подарок в виде раскола между Анкарой и Вашингтоном.

Теперь возможно движение в обратную сторону. Если США и Турция найдут формулу по С-400, вопрос F-35 может вернуться в повестку. Для Эрдогана это было бы крупной политической победой. Для Трампа - способом показать, что его личная дипломатия способна решать конфликты, которые годами блокировали чиновники и юристы. Для НАТО - шанс вернуть Турцию глубже в западную военную технологическую систему.

Но цена такой сделки будет высокой. Конгресс США, Пентагон, оборонные лобби, греческий и армянский факторы в американской политике, вопросы санкций и недоверие к Анкаре никуда не исчезли. Поэтому даже если на саммите прозвучат оптимистичные сигналы, реальная сделка потребует сложной технической и политической упаковки.

Турецкий ВПК больше не просит места за столом - он его занимает

Турция подходит к саммиту не только как геополитический посредник, но и как оборонно-промышленный игрок. За последние годы турецкий ВПК прошел путь от амбициозной национальной программы до экспортной силы. Беспилотники, бронетехника, кораблестроение, ракеты, радиоэлектроника, авиационные проекты, системы ПВО - все это стало частью турецкой стратегии.

Рост оборонного экспорта Турции меняет ее положение внутри НАТО. Анкара больше не просто покупатель западного оружия. Она поставщик, конкурент, технологический партнер и политический игрок. Для многих стран, особенно тех, кто не может позволить себе самые дорогие американские или западноевропейские системы, турецкое оружие становится привлекательным вариантом: дешевле, быстрее, испытано в реальных конфликтах, доступно без чрезмерной политической бюрократии.

Это особенно важно на фоне украинской войны. Война показала, что будущее принадлежит не только дорогим платформам, но и массовым, гибким, быстро обновляемым системам: беспилотникам, барражирующим боеприпасам, средствам радиоэлектронной борьбы, мобильной ПВО, дешевым сенсорам, защищенной связи. Турция хорошо уловила эту тенденцию.

Анкара будет использовать саммит, чтобы показать: она не периферия альянса, а один из центров новой военной экономики НАТО.

Коллективная оборона возвращается из ритуала в реальность

Статья 5 Североатлантического договора десятилетиями была почти священной формулой: нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. После 11 сентября 2001 года она была применена впервые и единственный раз - в поддержку США после террористических атак.

Но сейчас статья 5 снова перестает быть абстракцией. Вопрос уже не только в юридическом механизме. Вопрос в том, способны ли союзники реально защитить каждый сантиметр территории альянса, если кризис выйдет из-под контроля. Балтика, Польша, Черное море, Арктика, киберпространство, космос, подводная инфраструктура, энергетические кабели, порты, железные дороги, логистические узлы - современная оборона давно вышла за пределы классической линии фронта.

Поэтому анкарская декларация, где ожидается подтверждение "железной приверженности" коллективной обороне, будет важна, но недостаточна. Слова должны быть подкреплены силами быстрого реагирования, складами, планами переброски войск, модернизацией аэродромов, защитой портов, укреплением восточного фланга, интеграцией ПВО и ПРО, устойчивой связью, гражданской обороной и производством.

НАТО вступает в период, когда сдерживание снова требует не символов, а железа.

Трамп как стресс-тест, а не случайность

В Европе часто делают вид, что проблема НАТО - это лично Трамп. Такая оценка удобна, но поверхностна. Трамп действительно действует резко, публично давит на союзников, не стесняется говорить языком сделки и рассматривает международные обязательства через призму американской выгоды. Но он выражает не только личный стиль. Он выражает глубокое изменение американской политики.

В США растет усталость от роли мирового гаранта. Республиканский электорат все меньше готов оплачивать безопасность богатой Европы. Демократическая часть истеблишмента тоже не может игнорировать Китай, деиндустриализацию, миграцию, госдолг и внутреннюю поляризацию. Америка остается сильнейшей державой НАТО, но ее внимание больше не принадлежит Европе полностью.

Это означает, что даже после Трампа прежняя модель не вернется в чистом виде. Вашингтон будет требовать больше денег, больше европейской ответственности, больше закупок американского оружия, больше готовности союзников поддерживать американские приоритеты. Европа может жаловаться на стиль Трампа, но не может отменить структурную реальность: США больше не хотят быть единственным взрослым в комнате.

Анкара станет очередным доказательством этого сдвига. Европейцы могут добиваться от Трампа дружелюбного тона, но не могут вернуть мир 1990-х годов.

Что будет после Анкары: три сценария

Первый сценарий - контролируемая адаптация. Союзники утверждают сильную декларацию, подтверждают помощь Украине, демонстрируют прогресс по 5 процентам, объявляют крупные оборонные контракты, избегают публичных ссор и дают Трампу политическую победу в виде признания его давления полезным для НАТО. Это лучший вариант для альянса: внешне единство сохраняется, внутренний торг продолжается, Европа получает время на перевооружение.

Второй сценарий - декоративное единство. Лидеры подписывают документ, делают совместное фото, говорят о прочности НАТО, но реальные разногласия по Украине, Ирану, расходам, американским войскам в Европе и роли Турции остаются нерешенными. Такой исход будет внешне спокойным, но стратегически опасным. Он покажет, что альянс умеет маскировать кризисы, но не обязательно умеет их решать.

Третий сценарий - открытый разлом. Если споры о помощи Украине, формулировках по России, оборонных обязательствах или ближневосточной повестке выйдут наружу, саммит может стать не демонстрацией силы, а подарком Москве. Даже без формального провала публичная ссора между США и европейскими союзниками усилит российский расчет на усталость Запада и подорвет доверие Киева к долгосрочной поддержке.

Вероятнее всего, Анкара даст смесь первого и второго сценария: сильные слова, часть реальных обязательств, несколько крупных контрактов, подчеркнутое уважение к Трампу, дипломатический успех Эрдогана и сохранение главных противоречий под крышкой.

Главный вывод: НАТО больше не может жить на старом страховом полисе

Анкарский саммит не решит все проблемы НАТО. Он и не может их решить. Его значение в другом. Он фиксирует переход альянса из эпохи американской гарантии по умолчанию в эпоху жесткой внутренней бухгалтерии.

Теперь за безопасность нужно платить. За Украину нужно платить. За сдерживание России нужно платить. За ПВО, боеприпасы, логистику, киберзащиту, военную промышленность, базы, флот, беспилотники, ракеты и гражданскую устойчивость нужно платить. Причем платить не риторикой, а бюджетами.

США больше не хотят быть благотворительным фондом европейской безопасности. Европа больше не может позволить себе роскошь стратегической незрелости. Турция больше не согласна быть просто южным флангом - она хочет быть одним из центров силы. Украина больше не может довольствоваться обещаниями без конструкции безопасности. Россия проверяет не заявления НАТО, а его способность выдерживать долгую войну.

Анкара поэтому станет не саммитом о будущем альянса, а саммитом о цене этого будущего. И главный вопрос звучит жестко: НАТО готово стать военным союзом в полном смысле слова или оно останется политическим клубом, который слишком долго жил под американским зонтиком и слишком поздно понял, что зонтик теперь выставлен к оплате?