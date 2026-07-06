В Шуше состоялась панельная дискуссия на тему "Этническое и культурное разнообразие как достояние человечества"

В Шуше в рамках международной конференции "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы" состоялась панельная дискуссия на тему "Этническое и культурное разнообразие как достояние человечества".

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, модератор панели, исследователь-журналист и аналитик из Турции Налан Язган Эриш заявила, что ведение диалога и поиск путей решения проблем с участием всех заинтересованных сторон имеют очень важное значениеб, передает Day.Az.

По ее словам, в этом контексте трагедия, с которой столкнулся черкесский народ, требует особого внимания. "Русско-черкесская война, происходившая в 1763-1864 годах, не была рядовой военной кампанией. Это была политика, направленная на систематическое уничтожение целого народа. Один из самых известных деятелей российского завоевания, генерал Григорий Засс, снискал дурную славу тем, что собирал черепа черкесов в качестве трофеев. И сегодня в некоторых регионах Северного Кавказа существуют памятники, воздвигнутые в честь генерала Засса, и проводятся официальные мероприятия, посвященные его памяти. Для потомков жертв геноцида такое публичное прославление является символом не примирения, а продолжения исторического насилия", - сказала она. Налан Язган Эриш отметила: "Сегодня в России не создаются условия даже для мирных памятных мероприятий, связанных с черкесами, а участники шествия молчаливой памяти, прошедшего в 2025 году в городе Нальчик, подверглись административному аресту. Правовые, политические и культурные последствия геноцида черкесов 1864 года и сегодня продолжают влиять на жизнь потомков жертв".

На мероприятии с докладом на тему "Черкесская национальная идентичность и коллективная память" выступил исследователь Университета Чукурова в Турции, профессор Джахит Аслан. Он отметил, что в настоящее время миллионы черкесов, проживающих в разных странах мира, стараются сохранять свою коллективную память посредством семейных воспоминаний, культурных ритуалов и памятных церемоний: "Черкесская идентичность на протяжении истории упоминалась в разных значениях. В узком смысле она выражает "адыгов", а в широком - означает надидентичность, включающую в себя многие коренные народы, депортированные с Северного Кавказа". Д. Аслан также перечислил депортации, осуществленные Кремлем в период СССР против народов Северного Кавказа, в том числе карачаевцев, балкарцев, чеченцев, и сказал, что это тоже оставило глубокий след в коллективной памяти: "Коллективная память - это не только форма воспоминания о прошлом, но в то же время и воля к построению будущего. Идентичность жива только тогда, когда есть память, а память жива посредством передачи культурного наследия. По этой причине черкесская национальная идентичность должна оцениваться как динамичный процесс, питающийся прошлым, но устремленный в будущее".

Подключившийся к конференции по видеосвязи из Германии член правления "Лиги свободных наций" Рустам Хуажев выступил на тему "Дискриминация и борьба с ней". Он описал ситуацию в современной России следующим образом: "Государство пытается диктовать людям, как они должны думать, что должно считаться правильным и кем они должны себя ощущать. Именно здесь начинается самая опасная форма дискриминации. Это системная дискриминация, носящая уже не только политический, но и культурный, социальный и психологический характер. Реальное политическое представительство коренных народов ослабевает, механизмы влияния общества на власть постепенно ликвидируются, а централизованная система управления, где решения принимаются без участия людей, еще больше усиливается. Однако институциональная дискриминация - это лишь одна сторона проблемы. Есть и другая, более тяжелая и опасная сторона. Мы сталкиваемся с фактами массовых задержаний, арестов молодежи и оказания давления на их семьи. Ценности, которыми люди живут, невозможно изменить никаким указом или административным решением. Когда дискриминация приобретает системный характер, возможностей для развития не остается".

Представительница Всемирного черкесского агентства из США Фатима Тлис выступила по видеосвязи с докладом "Ответ на вызовы новой эпохи". Она заявила, что обеспечение исторической справедливости является важнейшим вызовом: "Если народ сохраняет свою волю к свободе и национальную идентичность, попытки стереть его с карты истории или ассимилировать в рамках искусственных административных границ обречены на провал. До тех пор, пока историческая родина черкесов остается территорией колониального гнета, где ограничивается изучение родного языка и блокируется право на возвращение, а конституции национальных республик продолжают лишаться суверенного содержания, черкесский вопрос будет оставаться открытой проблемой и источником тектонических политических изменений".

Международная конференция завершится принятием Совместной декларации участников под названием "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".