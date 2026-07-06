https://news.day.az/world/1846261.html Трамп и Эрдоган обсудят Украину Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила турецкая газета Milliyet. Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля.
Трамп и Эрдоган обсудят Украину
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп на полях саммита НАТО обсудят возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила турецкая газета Milliyet.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в Анкаре 7-8 июля. В нем примут участие представители 32 государств - членов НАТО, включая лидеров стран, министров иностранных дел и министров обороны.
Ожидается также присутствие ключевых партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.
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