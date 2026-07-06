ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала

Норвегия победила Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 - 2:1. Игра прошла на арене "Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум" в США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, у норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд, который отличился на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар отыграл один мяч Бразилии, забив с пенальти. 34-летний форвард начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте.

В первом тайме бразилец Бруно Гимараэс не смог реализовать 11-метровый, назначенный главным арбитром Исмаилом Эльфатом после видеопросмотра за фол на Матеусе Кунье.

Скандинавы вышли в четвертьфинал ЧМ-2026 и сыграют против победителя матча Мексика - Англия.

Благодаря двум голам, Холанд довел общее число забитых мячей на мундиале до 7 и теперь делит первую строчку в гонке бомбардиров с Месси и Мбаппе.

Отметим, что Норвегия - единственная команда, которую сборная Бразилии не может обыграть в официальных матчах. Прежде коллективы встречались друг с другом четыре раза. Два раза побеждали "викинги", еще две игры завершились вничью.