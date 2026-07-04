Выставка картин и День памяти шехида Рауфа Ибадова

В Центре искусств "Хатаи" при организации самого Центра и писателя Азера Гаджибейли прошел вечер памяти шехида 44-дневной Отечественной войны Рауфа Ибадова. В рамках мероприятия открылась выставка его живописных работ, раскрывающих яркий художественный талант молодого героя. Почтить память защитника Родины собрались представители культуры и общественности, ветераны Карабахских войн, родные и близкие шехида. В начале встречи его память была почтена минутой молчания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend

Жизнь Рауфа оборвалась слишком рано. Он так многого не успел - написать еще десятки талантливых картин, воплотить в жизнь свои мечты и творческие замыслы. В мае этого года ему исполнилось бы 30 лет, но он навсегда остался 24-летним парнем, без колебаний отдавшим жизнь за родную землю.

Мероприятие началось с просмотра экспозиции. Под тихое звучание рояля гости рассматривали полотна, в которых оживают мысли Рауфа и его мечты о будущем, которому не суждено было осуществиться. Выставка объединила самые разные по тематике и настроению произведения. На картинах жестокие страницы войны соседствуют с хрупкой красотой, нежностью, любовью и мистическими мотивами. Особый магнетизм чувствуется в работах, выполненных в черно-белой гамме. Произведения Рауфа - это не просто отображение действительности - за каждым сюжетом стоит поиск ответов на самые важные для него вопросы. Порой автор смотрел на себя со стороны, как на трогательной картине, где печальный клоун сам пишет свой портрет. Во всех произведениях угадывается символический подтекст, раскрывается особый, чуткий взгляд художника, отличавшегося тонким и эмоциональным восприятием жизни.

На выставке можно было ознакомиться с интересными мыслями и высказываниями Рауфа Ибадова о жизни. В свои молодые годы он сумел сформировать зрелые принципы и убеждения, которые подвигли его, ни минуты не сомневаясь, встать на защиту Родины. Он ставил человеческое достоинство выше всего. "Одежду можно испачкать, главное - сберечь имя и честь" (Üstünə ləkə düşə bilər. Çalış adına ləkə düşməsin) - эти его слова как нельзя лучше выражают его жизненные ориентиры, которым он оставался верен до конца. О том, как Рауф оценивал людей, говорит другая его фраза: "Считай себя сколь угодно великим. Но в моих глазах ты ровно такой, каким я тебя вижу" (Özünü nə qədər böyük görürsən gör. Mənim gözümün gördüyü qədərsən). Эта его искренность и умение смотреть в самую суть вещей нашли отражение и в его картинах.

Вечер памяти открыл писатель-публицист Азер Гаджибейли. Он рассказал о многогранной личности и разнообразных талантах молодого автора, его художественных и литературных способностях. Выступавшие на мероприятии делились воспоминаниями о Рауфе Ибадове, рассказывали, каким светлым и храбрым человеком он был. Они отметили, что главным примером для него всегда был Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов. Все, кому в этот вечер было предоставлено слово, особо подчеркнули, что подрастающее поколение должно знать и чтить имена защитников Отечества.

В завершение мероприятия прозвучали песни и стихи, посвящённые памяти Рауфа, наполняя зал особым настроением. Родные Рауфа тепло поблагодарили всех, кто помог организовать эту выставку, а также ее посетителей. Они подчеркнули, что гордятся своим сыном, и для них бесконечно ценно, что это чувство с ними разделили и другие.

Ибадов Рауф Махаррам оглу похоронен в Аллее шехидов в поселке Сарай. Посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила" и "За освобождение Физули".